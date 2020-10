Kolumni: Sadesää ei ole huono sää syksylläkään

Syksy on mahtava vuodenaika. Kaunis ruska, pimenevät illat tähtitaivaineen ja yöpakkasten myötä huurtuva luonto ovat syksyn hienoutta. Ihmiset ryntäävät joka syksy ruskaretkille ensimmäisten puiden lehtien kellastuessa. Alkaa syksyn hehkutus, joka kyllä jokaisen sosiaalisen median käyttäjän kanavissa on näkynyt.

Sitten alkavat sateet, lehdet tippuvat puista ja ilmakin alkaa tuntua kolkolta ja kylmältä. Syksyä ei enää hehkuteta somessa, kahvipöydissä ja työpaikoilla. Märät vaatteet, kuraiset kengät ja kotiin unohtunut polkupyörän lamppu harmittavat. Sormetkin tuolla ulkona jäätyvät.

Olen aina pitänyt syksystä – myös loppusyksyn mukanaan tuomasta kylmyydestä ja pimeydestä. Ruskametsässä on ihanaa vaeltaa, mutta niin on myös pikkupakkasessa jo loisteliaimmat värinsä kadottaneessa metsässäkin. Sadekaan ei haittaa, sillä eihän se vesi sadevaatteista läpi mene. Pimeydestäkin nautin, sillä siinä on jotain kiehtovalla tavalla hienoa. Eniten sateen ja pimeyden aiheuttamaa päänvaivaa on tullut heijastimen jatkuvasta unohtamisesta. Tähänkin tosin auttoi se, että kiinnitin jokaiseen takkiini oman heijastimen ja ostin kuulokkeet, joiden johto on heijastinta.

Muutama päivä sitten jouduin kuitenkin miettimään kahdesti iltalenkille lähtemistä. Kaatosateeseen lähteminen ei innostanut, sillä olin päivän aikana onnistunut kastelemaan jo kahdet kengät ja vaatteet sateen hieman yllättäessä pyöräillessä. ”Eihän se ole kuin vettä” -ajatuksen soidessa päässäni päädyin lopulta lähtemään lenkille. Ja onneksi lähdin, sillä päätös ei harmittanut lenkin aikana yhtään, vaikka päivän kolmannet kengät lenkillä kastuivatkin.

Sadesäällä lenkkeilyssä on monta hyvää puolta. Ei ole liian kuuma, vesi piristää ja ilma on erityisen raikas. Sadelenkkeilyssä on oma viehätyksensä, jonka vuoksi harrastan sitä melko usein. Valuvat vesipisarat naamalla virkistävät kummasti. Lenkin jälkeen saunominen ja parhaassa tapauksessa vielä uiminen on myös hyväksi havaittu keino saada illalla unta.

En voisi kuvitella meneväni juoksemaan kuntosalin juoksumatolle, koska se olisi valtavan tylsää. Lenkkeily on minulle paljon muutakin kuin vain kunnosta huolehtimista. Se on rentoutumista ja hetki päivästä, jolloin voin heittää aivot narikkaan ja keskittyä vain havainnoimaan ympäröivää luontoa tai kuuntelemaan musiikkia. Seinän tuijottelu kuntosalilla ei ole koskaan innostanut, ei edes huonoksi väitetyllä sadesäällä. Olen mieluummin se outo sadesäällä lenkkeilijä kuin juoksumatolla hölköttäjä.

Välillä oman mukavuusalueen ulkopuolelle astuminen voi johtaa uusiin kokemuksiin, ja asioista voi löytää aivan uusia puolia. Miksi sadesää edes on huono sää? No siksi, että niin aina sanotaan ja toitotetaan joka kanavasta. Älä usko siihen: asioita kannattaa kyseenalaistaa.

Uuden ajanvietteen voit löytää vaikkapa lenkkeilystä – myös syksysateilla.