THL: Suomessa on raportoitu yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolema ja 122 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on raportoitu yksi uusi koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvä kuolemantapaus, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yhteensä kuolemia on raportoitu nyt 354.

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on nyt 74 ihmistä, mikä on neljä enemmän kuin perjantaina. Tehohoidossa on nyt 10 ihmistä, mikä on yksi vähemmän kuin perjantaina.

Aiemmin tänään raportoitiin 122 uutta koronavirustartuntaa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kahden viikon aikana on raportoitu 2 758 tartuntaa, mikä on 289 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Raportoidut tartunnat voivat kuitenkin jakautua todellisuudessa pidemmälle ajanjaksolle, sillä raportoinnissa voi olla viiveitä.

THL ilmoittaa tautiin liittyvät kuolemat ja sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa eli maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Ilmaantuvuusluku sataatuhatta asukasta kohden koko maassa 43,5

Lähes kaikki THL:n nyt raportoimista tapauksista on todettu muutaman viime päivän sisällä, mutta lukuun sisältyy THL:n tilastojen mukaan myös joitain tapauksia parin viikon takaa.

Koronaviruksen ilmaantuvuus koko maassa on THL:n mukaan kahden viime viikon ajalta 43,5 tapausta sataatuhatta asukasta kohden. Suurinta ilmaantuvuus on tällä hetkellä Vaasan, Helsingin ja Uudenmaan sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueilla, jotka ylittävät valtakunnallisen keskiarvon. Pienintä ilmaantuvuus puolestaan on Itä- ja Etelä-Savossa, Satakunnassa sekä Kainuussa.

Yhteensä koronavirustartuntoja on Suomessa raportoitu tähän mennessä 14 970.

Koulussa virukselle altistuneista vain harva saanut tartunnan

Lapset näyttävät edelleen sairastavan koronaviruksen aiheuttamaa tautia hyvin vähän, kertoo osastonylilääkäri Harri Saxén Husista.

Husissa elo-lokakuun aikana positiivisia näytteitä alle viisitoistavuotiaista lapsista on otettu 230 kappaletta.

– Edelleen tilanne sairaalahoidon kannalta on erinomaisen hyvä, Saxén arvioi tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Husin alueella on koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi hoidettu epidemian aikana sairaalassa vain yksittäisiä lapsia. Ainoat vaikeat tautitapaukset liittyvät koronatautiin yhteydessä olevaan tulehdukselliseen oireyhtymään, joka muistuttaa Kawasakin tautia.

– Tällaisia taudintapauksia meillä on ollut kolme kappaletta, ja nämäkin lapset ovat kaikki parantuneet, Saxén sanoi.

Kesän jälkeen tautitapaukset ovat Husin alueella kuitenkin lisääntyneet jonkin verran isommilla, yli 10-vuotiailla lapsilla. Pienemmillä tautia on varmistettu edelleen aika vähän.

Syksyn mittaan on monissa perheissä mietitty, kuinka koronavirus leviää kouluissa ja päiväkodeissa. Husin taulukoiden mukaan varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa ja toisella asteella oli sunnuntaihin mennessä varmistunut 7 649 koronavirukselle altistunutta lasta. Altistuneista lapsista 55 on saanut varsinaisen tartunnan. Vastaavasti 1 023:sta päiväkodeissa ja kouluissa altistuneesta aikuisesta tartunnan on saanut 12 henkeä.

– Onneksi edelleen kouluissa mielestäni tilanne on erinomaisen hyvä. Varsinkin paikoissa, jossa olemme rauhallisessa vaiheessa tai kiihtymisvaiheessa, ei leviämisvaiheessa, mielestäni ei ole mitään perusteita tässä vaiheessa siirtyä tai miettiäkään etäkoulua. Sen sijaan leviämisvaiheessa, jossa oikeastaan tietääkseni on vain tämä Vaasan seutu, siellähän THL:n ohjeiden mukaan suositellaankin jo kasvomaskeja ja siellä voidaan tätä etäkouluasiaakin harkita. Mutta tällä hetkellä mielestäni lapset voivat turvallisesti käydä koulua, Saxén jatkaa.

Positiivisten näytteiden osuus kääntyi laskuun

Husin alueella tartuntamäärät kasvoivat runsaasti aiemmin syksyllä, mutta viime viikolla tartuntojen määrä kääntyi pieneen laskuun. Myös positiivisten näytteiden osuus testatuista laski. Viime viikolla lukema oli 1,94 tartuntaa sataa asukasta kohden.

– Kaksi prosenttia, kaksi näytettä sadasta, on kiihtymisvaiheen ja leviämisvaiheen raja-arvo, Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi muistutti.

Mäkijärven mukaan tehopotilaita on tällä hetkellä vähemmän kuin keväällä suhteessa koko potilasmäärään. Husin vuodeosastoilla oli maanantaiaamuna 24 potilasta ja teho-osastoilla kolme potilasta.

– On mahdollista, että potilasmäärät eivät jatkossa nouse yhtä jyrkästi, kääntyvät jopa laskuun. Mutta tässä on suuri merkitys sillä, kuinka me kaikki toimimme ja noudatamme rajoituksia ja suosituksia, Mäkijärvi sanoi.