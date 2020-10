Yksi terapiakäynti riitti siihen, että helsinkiläisnaisen tiedot varastettiin – "Tosi hirveää kuvitella, jos joku on vielä huonommassa kunnossa, miten tästä kaikesta oikeasti suoriutuu?"

Kun Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta uutisoitiin viime keskiviikkona, STT:n haastattelema helsinkiläisnainen muisti käyneensä kerran yrityksen vastaanotolla pari vuotta sitten. Hän ei kuitenkaan vielä silloin osannut huolestua asiasta.

Vasta lauantaiaamuna Vastaamolta kilahti naisen sähköpostiin viesti, että hänenkin henkilötietojaan on varastettu murrossa. Ensireaktio oli shokki.

– Aluksi mietin, että apua, nyt potilaskertomukseni on vuotanut. Hyvin pian tajusin, että mahdollinen henkilötietojen vuotaminen on minulle se pahempi asia, nainen kertoo STT:lle.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Asian arkaluonteisuuden vuoksi STT ei kerro haastateltavan nimeä.

Viime päivät ovat tuntuneet todella vaikeilta, nainen kertoo. Lauantaiaamuna ei vielä juuri ollut esillä listoja siitä, mitkä kaikki toimenpiteet tietovuodon uhrin pitäisi tehdä, joten hän joutui selvittämään kaiken itse.

Nainen kertoo, että hänellä on ollut jo valmiiksi jonkin verran ahdistusta ja masennusta, ja asioista selvää ottaminen on tuntunut hyvin monimutkaiselta.

– Ja minä vielä voin suhteellisen hyvin. Tosi hirveää kuvitella, jos joku on vielä huonommassa kunnossa, miten tästä kaikesta oikeasti suoriutuu? nainen miettii.

Hän ei ainakaan toistaiseksi ole saanut kiristysviestejä, joita osalle tietovuodon uhreista on lähetetty.

Ihmisten asenne on tuonut helpotusta

Nainen kertoo tehneensä tähän mennessä luottokiellon, muuttosuojauksen, osoitetietojen suojauksen ja rekisteröintikiellon. Häntä mietityttää, kuinka paljon ne tulevaisuudessa voivat hankaloittaa esimerkiksi asunnon hakemista.

Nainen on päässyt kerran läpi Vastaamon omaan kriisipuhelimeen, mutta kuvailee sieltä saatuja neuvoja ympäripyöreiksi eikä koe juuri hyötyneensä niistä. Hän on tehnyt tietomurrosta rikosilmoituksen Vastaamoa vastaan sekä lähettänyt yritykselle tietopyynnön siitä, mitä hänestä tarkalleen on kirjattu.

Vastaamo on ilmoittanut tarjoavansa tietomurron uhreille ilmaisen terapiakäynnin. Nainen harkitsee tarjouksen käyttämistä, mutta sanoo, ettei asioiminen yhtiössä enää tunnu kovin hyvältä.

Muihin auttaviin tahoihin hän ei ole ottanut yhteyttä, koska ajattelee muiden tarvitsevan niitä enemmän.

Helpottavalta on tuntunut se, että asiaan on yleisesti suhtauduttu vakavasti. Myös se on auttanut, että ihmiset ovat julkisesti normalisoineet mielenterveyspalveluiden käyttöä ja kertoneet, etteivät aio lukea vuotaneita tietoja.

– Minä en ole ollut huonona siitä, että potilaskertomukseni on netissä, mutta monelle se voi tuntua ihan käsittämättömän kauhealta, nainen sanoo.