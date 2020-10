Kriisipuhelimeen runsaasti soittoja, soittajat ovat olleet epäuskoisia ja ärtyneitä

Kriisipuhelin on pirissyt tiuhaan Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron ja sitä seuranneiden kiristysvaateiden jälkeen.

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n Kriisipuhelimen päivystäjät ovat käyneet lauantain ja maanantai-illan välillä yhteensä noin 170 keskustelua, jotka ovat koskeneet tietomurtoa. Tietomurto on yleisin keskusteluteema Kriisipuhelimessa kolmatta päivää.

Soittajilla on ollut omakohtaista kokemusta tapahtumista eli he ovat jutussa asianomistajien asemassa. Monet soittajista ovat jo tehneet rikosilmoituksen.

– Soittajilla on ollut suuri epäusko, huoli ja ärtymys tilanteesta. Ihmisten turvallisuudentunne on järkkynyt, ja he ovat huolissaan siitä, miten tapahtumat vaikuttavat niin omaan kuin läheisten elämään. Me tarjoamme tässä tilanteessa tukeamme ja apuamme, sanoo kriisipuhelintoiminnan päällikkö Susanna Winter.

Winterin mukaan yksittäisiä tietomurtoja koskevia puheluita alkoi tulla jo viime viikolla. Soittojen määrä kuitenkin lisääntyi merkittävästi lauantai-iltana, kun henkilökohtaisia kiristysviestejä alkoi tulla Vastaamon asiakkaille.

– Soittoyrityksiä oli parhaimmillaan noin 250 tunnissa parin tunnin ajan, Winter sanoo.

Potilaat eivät ole tehneet mitään väärää

Kriisipuhelimen resursseja lisättiin heti sunnuntaiaamusta alkaen. Vaikka päivystäjien määrää on kasvatettu, kaikkiin puheluihin ei siltikään ole ehditty vastaamaan. Sunnuntaina soittoyrityksiä oli kaikkiaan noin 1 300. Se on lähes kaksinkertainen määrä normaaliin verrattuna.

Winter kannustaa edelleen kriisipuhelimeen soittamista mahdollisesti miettiviä hakemaan apua. Asian kanssa ei kannata jäädä yksin.

– Soittajat ovat olleet tyytyväisiä, he ovat kokeneet rauhoittuneensa.

Tietomurron uhrien osalta Winter muistuttaa, etteivät nämä ole tehneet mitään väärää. Ihmiset ovat toimineet vastuullisesti hakiessaan alun alkaen itselleen apua, ja nyt tapahtunut teko on rikos.

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n Kriisipuhelin tarjoaa keskusteluapua suomeksi vuorokauden ympäri numerossa 09 2525 0111. Arkisin päivystää ruotsiksi numero 09 2525 0112 sekä arabiaksi ja englanniksi numero 09 2525 0113.