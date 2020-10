Tietomurtojen tulva kiihdytti Digi- ja väestötietoviraston toimintaa – muuttoeston voi nyt tehdä sähköisesti

Digi- ja väestötietovirasto on kehittänyt muuttoestojen tekemiseksi sähköisen kanavan. Nopeutetulla aikataululla kehitetyn palvelun avulla eston voi jatkossa tehdä vahvan tunnistuksen avulla sähköisesti Suomi.fi -verkkosivuston kautta. Aiemmin muuttoeston tekeminen on vaatinut fyysistä käyntiä Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikassa.

Sähköisen kanavan on tarkoitus helpottaa tietomurtojen uhrien tilannetta. Muuttoesto on tarkoitettu ihmisille, joiden henkilötiedoilla on tehty väärä muuttoilmoitus tai jotka pelkäävät, että heille tehdään väärä muuttoilmoitus. Muuttoesto estää muuttoilmoituksen tekemisen henkilön tiedoilla sähköisessä palvelussa.