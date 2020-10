F-Securen tutkimusjohtaja: Vaikuttaa siltä, että tietomurtajalle maksettujen lunnaiden määrä on pieni

– Yhteydenottoja on tullut aika paljon. Yhteydenotoista varsinaisesti onnistuneiden maksettujen lunnaiden kokonaismäärä tuntuu olevan todella pieni, Hyppönen kertoo STT:lle.

– On sellaisia ihmisiä, jotka ovat halunneet, ovat osanneet ja ovat onnistuneet maksamaan lunnaat. Se määrä on tosi pieni. Selvästi enemmän on sellaisia, jotka olisivat halunneet maksaa ja ovat yrittäneet maksaa, mutta ovat siinä epäonnistuneet syystä tai toisesta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Hyppönen ei halua arvioida, paljonko kiristäjätaho on saanut rahaa.

Miksi Hyppönen pyysi lunnaita maksaneita uhreja ottamaan yhteyttä?

– Minulle voi raportoida luottamuksella. Toivon mukaan sellaiset ihmiset, jotka ovat päätyneet maksamaan lunnaita, mutta eivät halua kertoa siitä esimerkiksi viranomaisille, kokevat helpommaksi kertoa siitä minulle.

Kiristäjätaho tehnyt suuren virheen

Hyppönen kertoi tiistaina Ylen A-studioss a, että hänen arvionsa mukaan kiristäjä on tehnyt virheen.

– Olen kertonut hänen suuresta virheestä. Hän erehtyi perjantaina aamuyöstä jakamaan muutaman tunnin ajaksi hänen tärkeintä kiristysvälinettään eli kokonaista tietokantaa. Se on kieltämättä aika emämunaus. Siitä on hyötyä tekijän tutkinnassa.

Hyppösen mukaan kiristäjätaho on ollut lauantaista asti vaiti.

– Hänen vuotosivusto ei ole ollut lauantain jälkeen pystyssä, eikä hyökkääjä ole kirjoitellut minnekään keskustelufoorumeille lauantain jälkeen.

Viime lauantaina hyökkääjä lähetti kiristyssähköpostit tietomurron uhreille, joissa hän vaati maksamaan lunnaita. Sähköpostit lähetettiin lauantaina alkuillasta.

– Myöhemmin sinä iltana hyökkääjä vahvisti foorumilla, että hän tai he ovat näiden viestien takana. Sen jälkeen on ollut hiljaista.