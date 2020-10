Torstai monin paikoin sateinen – loppuviikoksi luvassa vaihtelevaa säätä

Torstaiaamu valkenee ainakin Pohjois-Suomessa sateisena, mutta maan etelä- ja keskiosassa aamu on pääsääntöisesti pilvinen. Sadetta on luvassa torstaiksi monin paikoin, mutta Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan aurinko saattaa vähän näyttäytyä.

Keski-Lapin alueella ajokeli saattaa mennä torstaina huonoksi, mutta se riippuu siitä, kauanko lumi- tai räntäsade kestää. Lapissa suurimmat sademäärät tulevat alueen kaakkoisosassa vetenä.

Idässä on torstaina pääsääntöisesti poutaista, mutta paikoin voi olla paksumpaa sumupilveä. Myös tihkusadetta saattaa tulla.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Lämpötilat ovat korkeita tähän vuodenaikaan nähden. Etelässä lämpötila on 10 asteessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 5–10 astetta ja Lapissa nollan ja viiden asteen välillä. Pohjoisimmassa Lapissa voi olla myös vähän pakkasta.

Sää muuttuu perjantaina pohjoisessa

Pohjois-Suomessa säätilanne muuttuu, kun tuuli alkaa kääntyä pohjoisen tai luoteen puolelle. Samalla myös sää kirkastuu ja lämpötila laskee, jolloin pohjoiseen on luvassa nollakeli tai pikkupakkasta. Sen sijaan etelämpänä on plusasteita ja melko pilvistä.

Aurinkoisen sään alue kulkee Kajaani–Oulu-linjan tienoilla, ja siitä etelään on selvästi harmaampaa. Etelässä on perjantaina yhä kymmenen astetta lämmintä ja harmaata. Pieni sateen mahdollisuus on olemassa.

Lauantaina aurinkoinen alue saattaa yltää Oulu–Kajaani-linjalta myös maan itäosaan, mutta länsiosassa on todennäköisesti yhä pilvistä ja vettä voi sataa. Lapissa lämpötila on lauantaina vähän pakkasen puolella, mutta muualla maassa on runsaampaa pilveä, jolloin lämpötilat ovat korkeampia.

Sunnuntaina pilvisyys lisääntyy pohjoisessa ja idässä

Etelänpuoleinen tuuli voimistuu sunnuntaina ja pilvisyys lisääntyy myös idässä ja pohjoisessa. Samalla sateiden todennäköisyys kasvaa ainakin lännessä ja pohjoisessa. Lapissa ilma lämpenee sen verran, ettei enää ole pakkaslukemia. Lännessä ja etelässä ollaan sunnuntaina 5–10 asteen välimaastossa.

Keskiviikkona Lapissa lumensyvyys vaihteli paikoittain 0–20 sentin välillä. Lumisinta oli Enontekiöllä, jossa lunta oli 23 senttiä. Myös Kittilän seudulta löytyi 20 sentin lukemia, ja Inarin sekä Utsjoen alueilla lumensyvyys oli paikoitellen 15 sentin paikkeilla.