Yön uutiskooste: Hallitus julkistaa ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon, taloudessa luvassa erittäin vilkas tulospäivä

Selonteko ei ehdi ottaa huomioon Yhdysvaltain ensi viikon presidentinvaalien tulosta. Juuri Donald Trumpin nousu Yhdysvaltain presidentiksi on muuttanut myös maailmanpolitiikan asetelmia.

Seuraavaksi ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko menee eduskunnan käsiteltäväksi.

Torstaiaamu valkenee Pohjois-Suomessa sateisena - etelään luvassa 10 asteen lämpö

Torstaiaamu valkenee ainakin Pohjois-Suomessa sateisena, mutta maan etelä- ja keskiosassa aamu on pääsääntöisesti pilvinen. Sadetta on luvassa torstaiksi monin paikoin, mutta Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan aurinko saattaa vähän näyttäytyä.

Keski-Lapin alueella ajokeli saattaa mennä torstaina huonoksi, mutta se riippuu siitä kauanko lumi- tai räntäsade kestää. Lapissa isoimmat sademäärät tulevat kaakkoisosassa, mutta siellä sade tulee vetenä.

Etelässä lämpötila on 10 asteessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 5–10 astetta ja Lapissa nollan ja viiden asteen välillä.

Taloudessa luvassa erittäin vilkas tulospäivä

Yli 20 Helsingin pörssiin listattua yritystä julkistaa tänään heinä-syyskuun tuloksensa. Erityisen suurella mielenkiinnolla odotetaan Nokian osavuosikatsausta, sillä yhtiötä on elokuun alusta luotsannut uusi toimitusjohtaja, Fortumista takaisin Nokian leipiin siirtynyt Pekka Lundmark.

Nokian tulos- ja kurssikehitys on ollut viime vuosina vaisua, joten merkkejä käänteestä parempaan on odotettu pitkään. Nokian asemaa tiukasti kilpailluilla 5g-markkinoilla heilauttelee nyt kiista verkkolaitemarkkinoiden ykkösen, kiinalaisen Huawein asemasta. Monet länsimaat ovat ilmoittaneet sulkevansa Huawein pois markkinoiltaan, mikä voi luoda tilaisuuksia muun muassa Nokialle.

Lidl veti valkohome- ja vuohenjuustoa myynnistä Etelä-Suomessa

Ruokaketju Lidl on vetänyt myynnistä Milbona-tuotemerkillä myytävää ranskalaista valkohomejuustoa ruokamyrkytysvaaran vuoksi.

Yritys tiedottaa, että tuotteen valmistaja on omavalvonnassaan löytänyt tuotteesta E.coli -bakteeria, joka voi aiheuttaa vatsavaivoja ja ripulia. Takaisinvedettävän tuotteen koko nimi on Milbona Brie de Nangis, ja sen pakkauskoko on noin 100 grammaa. Tuotteen parasta ennen -päivä on 31.10.2020.

Lidl vetää myynnistä myös Milbona Selection Goat Cheese Roll -vuohenjuuston. Lidlin mukaan juustossa on havaittu lainsäädännön rajat ylittävä määrä Listeria monocytogenes -bakteereja.

Lidl pyytää kuluttajia lopettamaan tuotteiden käytön ja palauttamaan ne myymälään. Tuotteen hinta hyvitetään palautuksen yhteydessä. Tuotteita on myyty 65 myymälässä eteläisimmästä Suomesta Päijät-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon.

YK: Koronapandemia on haitannut lasten koulunkäyntiä eniten köyhimmissä maissa

YK:n alaisten järjestöjen mukaan koronapandemia on haitannut koulunkäyntiä ja oppimista eniten köyhimmissä maissa. Asia selviää lastenjärjestö Unicefin, kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon sekä Maailmanpankin uudesta raportista.

Suomen Unicefin asiasta julkaiseman tiedotteen mukaan köyhimpien maiden lapset ovat menettäneet jo lähes neljä kuukautta opetusta ja koulunkäyntiä. Korkeamman tulotason maissa lapset ovat sen sijaan olleet poissa koulusta keskimäärin kuusi viikkoa.

Tiedotteen mukaan koululaiset jäivät köyhimmissä maissa muita enemmän ilman etäopetusta eikä heidän koulunkäyntinsä katkoksiin puututtu riittävästi.

Trumpin koronahoidoissa käytetty remdesiviiri kasvatti lääkeyhtiön myyntiä lähes 900 miljoonalla dollarilla

Viime aikoina koronahoitoihin valjastettu remdesiviiri kasvatti lääkeyhtiö Gilead Sciencesin myyntiä lähes 900 miljoonalla dollarilla. Lääkeyhtiö julkisti kolmannen vuosineljänneksen tuloksensa keskiviikkona.

Alun perin ebolalääkkeeksi kehitetyn remdesiviirin on osoitettu lyhentävän toipumisaikaa niillä koronatartunnan saaneilla, jotka ovat joutuneet sairaalahoitoon. Remdesiviiriä käytettiin myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin koronahoidoissa.

Yhdysvaltain ruoka- ja lääketurvallisuuden virasto FDA antoi viime viikon torstaina täyden hyväksynnän sille, että lääkettä voitaisiin käyttää sairaalaan koronaviruksen vuoksi joutuneiden hoidossa. (Lähde: AFP)

Samsung hyötyi Huawein vastoinkäymisistä - vuosineljänneksen tulos kasvoi lähes 50 prosentilla

Eteläkorealainen laitevalmistaja Samsung näyttää tuoreimman vuosineljännestuloksensa perusteella hyötyneen kiinalaisen kilpailijansa Huawein kokemista vastoinkäymisistä. Samsungin tulos kasvoi 48,8 prosentilla edellisvuoteen verrattuna.

Samsungin heinäkuun alun ja syyskuun lopun välinen globaali tulos oli yli 9,3 biljoonaa Etelä-Korean wonia, eli yli 7 miljardia euroa. Samsung on maailman suurin valmistaja useissa elektroniikan eri tuoteryhmissä, kuten älypuhelimissa.

Kilpailija Huawein asemaa ovat heikentäneet Yhdysvaltain asettamat Kiinaan kohdistuvat pakotteet. Syyskuun puolessavälissä voimaan astui määräys, joka kieltää ulkomaisia yrityksiä välittämästä Huaweille Yhdysvalloissa valmistettua teknologiaa. (Lähde: AFP)

Trump suitsutti Britannian EU-eroa ajanutta Nigel Faragea: "Euroopan kuningas"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kutsui kampanjatilaisuudessaan Britannian EU-eroa ajaneen Nigel Faragen lavalle ja suitsutti hänen olevan "Euroopan kuningas".

Farage oli osallistunut Yhdysvalloissa Arizonan osavaltiossa Goodyearin kaupungissa järjestettyyn tilaisuuteen republikaanipoliitikoista koostuneen ryhmän kanssa.

Trump väitti brexitin puolesta vuosikymmeniä kampanjoineen Faragen olevan yksi Euroopan vaikutusvaltaisimpia miehiä. Trump myös vitsaili, ettei brexit-puolueen nokkamies olisi kiistanalainen hahmo.

Farage otti kommentin jälkeen mikrofonin haltuunsa ja arvioi, että hän vedä presidentin arvion osalta vertoja Trumpille itselleen. (Lähde: AFP)

Kohua aiheuttaneen Trump-kirjan kirjoittaja astui varjoista - presidentti tykitti heti solvauksilla entistä virkamiestä

Yhdysvalloissa viime vuonna kohua herättäneen poliittisen paljastuskirjan kirjoittaja on paljastanut henkilöllisyytensä. Maan presidentti Donald Trump kohdisti heti solvauskeskityksen hallintonsa entiseen virkamieheen Miles Tayloriin.

Trumpin mielestä Taylor pitäisi asettaa syytteeseen. Taylor ilmoitti keskiviikkona kirjoittaneensa paitsi paljastuskirjan, myös vuotta aiemmin kohua herättäneen New York Timesin mielipidekirjoituksen.

Mielipidekirjoituksessa hän muun muassa kertoi monien hallinnon edustajien toimivan Trumpia vastaan suojellakseen maataan presidentiltään. Kirjassa taas kerrottiin osan hallinnon työntekijöistä harkinneen Trumpin sabotoimista, jotta tämä irtisanoutuisi. (Lähde: AFP)

Hirmumyrskyjen kurittama Louisiana ei saa hetken rauhaa - ainakin yksi ihminen kuollut hurrikaani Zetan seurauksena

Yhdysvalloissa hurrikaani Zeta iski keskiviikkona paikallista aikaa Louisianan rannikolle. Myrsky on jo viides kuluvan hurrikaanikauden aikana Louisianaa kurittanut hirmumyrsky.

Uutistoimisto AP:n mukaan ainakin yksi ihminen on kuollut Zetan aiheuttamien myrskytuhojen seurauksena. Louisianalainen kuolinsyyntutkija kertoi 55-vuotiaan miehen kuolleen myrskyn kaatamien sähkölinjojen aiheuttamaan sähköiskuun.

Zeta rantautui Louisianaan kakkoskategorian hirmumyrskynä viisiportaisella Saffirin–Simpsonin hurrikaaniasteikolla. Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus antoi rannikkoalueille aiemmin varoituksen hengenvaarallisista myrskyvuoksista ja voimakkaista tuulista. (Lähde: AFP)

Barcelona kukisti vahvalla esityksellä Juventuksen - Moratalta hylättiin kolme paitsiomaalia

Barcelona jatkaa vahvaa menoaan jalkapallon miesten Mestarien liigassa. Keskiviikkona Barcelona nappasi komean voiton, kun Juventus hävisi kotikentällään 0–2.

Viime kaudella Barcelonan urakka päättyi Mestarien liigassa puolivälierien 2–8-murskatappioon Bayern Münchenille. Viime kausi painui Barcelonalta muutoinkin pettymykseksi ja johti turbulenssiin seurassa.

Myös tämä kausi on alkanut Espanjan liigassa vaisusti, ja katalonialaisjätti on sarjataulukossa vasta sijalla 12. Tiistaina Barcelonan puheenjohtaja Josep Maria Bartomeu ja koko seuran hallitus ilmoittivat eroavansa.