Nokian Renkaat: Kuudelle yhtiön hallituksessa ja toimitusjohtajana toimineelle syyte arvopaperimarkkinarikoksesta

Nokian Renkaat kertoo tiedotteessaan, että kuusi yhtiön hallituksessa ja toimitusjohtajana vuosina 2015–2016 toiminutta ihmistä on saanut syytteen arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedottamisrikoksesta. Yhtiön mukaan syyttäjä vaatii yhtiölle jopa 850 000 euron yhteisösakkoa.

Lisäksi syytteen sisäpiirintiedon väärinkäytöstä on saanut neljä ihmistä, jotka työskentelivät Nokian Renkaiden palveluksessa vuonna 2015, yhtiö kertoo.

Kaikki syytteen saaneet kiistävät yhtiön mukaan syyllistyneensä rikokseen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

STT ei ole tavoittanut jutun syyttäjää.

Epäillyt rikokset liittyvät Nokian Renkaiden valmistamiin renkaisiin ja lehdissä julkaistuihin rengastesteihin. Yhtiö kärähti vuonna 2016 siitä, että se oli toimittanut lehtien rengastesteihin erikseen valmistettuja renkaita. Finanssivalvonta teki asiasta tutkintapyynnön keskusrikospoliisille (KRP) keväällä 2017. Nokian Renkaiden mukaan kyse ei kuitenkaan ole rengastesteihin liittyvistä asioista vaan epäillystä sisäpiirikaupasta.

KRP on kommentoinut tutkintaa niukasti. Myöskään Finanssivalvonta ei ole halunnut kertoa asiasta tarkemmin.

Helmikuussa 2018 Nokian Renkaiden silloinen toimitusjohtaja Hille Korhonen sanoi, että säädöksiä on noudatettu.

– Nokian Renkaat on sitä mieltä, että kaikkia säädöksiä on noudatettu ja asiassa ei ole mitään rikosta tapahtunut. Tietenkin on hyvä, että asiat selvitetään perin pohjin, mutta tarkempaa tietoa emme voi tällä hetkellä antaa.