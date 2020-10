Yön uutiskooste: Tor-verkolla Suomessa päivittäin noin 20 000 käyttäjää, Facebookin tulos nousi vuoden takaisesta

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron yhteydessä julkisuuteen nousseella Tor-verkolla on noin 20 000 päivittäistä käyttäjää Suomessa, kertoo Cyber Intelligence House -yhtiön tutkimusjohtaja Juha Nurmi .

Nurmen mukaan Tor-verkon Vastaamo-tapauksen yhteydessä saama huomio ei ole näkynyt käyttäjämäärissä, sillä ne ovat pysyneet viime päivinä aiemmalla tasollaan.

Tor-ohjelmisto mahdollistaa internetin anonyymin käytön, minkä vuoksi Tor-verkko on ollut myös rikollisten suosiossa.

Oulussa paloi 8-kerroksisen kerrostalon väestösuojassa - kaksi huoneistoa evakuoitiin

Oulun Ruiskukantiellä syttyi myöhään torstai-iltana tulipalo 8-kerroksisen kerrostalon väestösuojassa. Oulun pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan palosta levisi reippaasti savua koko porrashuoneeseen ja myös osittain asuntoihin.

Rappukäytävässä on yhteensä 32 huoneistoa. Pelastuslaitos evakuoi palon alkuvaiheessa kaksi huoneistoa.

Savutuuletus sekä huoneistojen tarkastus jatkuivat palon sammutuksen jälkeen.

Yhdysvalloissa vuorokaudessa yli 91 000 uutta koronatartuntaa - luku on suurempi kuin kertaakaan pandemian aikana

Yhdysvalloissa on todettu yli 91 000 uutta koronavirustartuntaa 24 tunnin aikana, kertoo baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta. Luku kuvaa tilannetta keskiviikkoillasta torstai-iltaan paikallista aikaa.

Luku on suurin 24 tunnin sisällä kirjattu tartuntamäärä pandemian aikana.

Yhdysvalloissa on todettu määrällisesti eniten sekä tartuntoja että koronavirukseen liittyviä kuolemia maailmassa. Tartuntoja on tilastoitu jo lähes yhdeksän miljoonaa ja kuolemia lähes 229 000, yliopiston seuranta kertoo. (Lähde: AFP)

Trumpin hallinto poisti harmaasuden uhanalaisten lajien listalta - susia on koko maassa noin 6 000

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin hallinto poisti torstaina harmaasuden uhanalaisten eläinlajien listalta. Ratkaisu mahdollistaa ikonisen petoeläimen aiempaa laajemman metsästämisen.

Luonnonsuojelujärjestöt tyrmäsivät päätöksen tuoreeltaan. Järjestöjen mukaan susien kanta on osittain toipunut sen jälkeen, kun laji ensimmäisen kerran suojeltiin vuonna 1974. Harmaasusi on silti hävinnyt suuresta osasta sen aiempia elinalueita. Viranomaisten mukaan harmaasusia on nyt koko maassa yhteensä noin 6 000 yksilöä.

Harmaasusi oli kuolla sukupuuttoon, kun Yhdysvaltojen hallinto tuki 1930-luvulla lajin metsästystä. (Lähde: AFP)

Pohjois-Korea syyttää Etelä-Koreaa "heikosta kansalaisten valvonnasta" - taustalla kalastusvirkailijan syyskuinen ampuminen

Pohjois-Korea syyttää Etelä-Koreaa eteläkorealaisen kalastusvirkailijan kuolemasta syyskuussa. Pohjois-Korea ampui tuolloin aluevesilleen tulleen virkailijan.

Pohjois-Korean valtiollisen uutistoimiston KCNA:n perjantaina julkaiseman lausunnon mukaan syy virkailijan ampumiseen on Etelä-Korean, joka ei valvo kansalaisiaan kunnolla herkällä raja-alueella.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un esitti asiassa anteeksipyynnön pian tapahtuneen jälkeen, mutta nyt Pohjois-Korean mukaan syy tapahtumiin on Etelä-Korean. (Lähde: AFP)

Facebookin tulos nousi vuoden takaisesta - heinäkuisella mainostajaboikotilla ei selvää vaikutusta

Yhteisöpalvelu Facebookin tulos nousi selvästi vuoden takaisesta, vaikka yhtiön kolmanteen vuosineljännekseen mahtui myös heinäkuussa alkanut mainostajien masinoima boikotti. Yhtiö julkisti osavuosituloksensa myöhään torstaina Suomen aikaa.

Yhtiön kolmannen neljänneksen tulos nousi 29 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna ollen 7,8 miljardia dollaria. Vuosineljänneksen liikevaihto oli noin 21,5 miljardia dollaria.

Yhtiön mukaan ihmiset nojasivat koronaviruspandemian aikana kanssakäymisessään internetiin ja sosiaaliseen mediaan. Kuukausittaisia käyttäjiä palvelulla on yhtiön mukaan nyt 2,74 miljardia.

Ensi vuodesta yhtiö ennakoi kuitenkin epävarmaan muun muassa mahdollisen lisääntyvän sääntelyn vuoksi. (Lähde: AFP)

Markkinoilla petyttiin Twitterin käyttäjämäärän kasvuun

Markkinat reagoivat jälkimarkkinoilla osakekurssin laskulla yhteisöpalvelu Twitterin torstaiseen tulosjulkistukseen sen jälkeen, kun yhtiö oli kertonut käyttäjämäärän kasvun jääneen odotetusta.

Twitterin päivittäisten käyttäjien määrä nousi vuoden kolmannella neljänneksellä vain miljoonalla, kun analyytikot olivat odottaneet huomattavasti suurempaa lisäystä.

Myös Twitterin tulos heikkeni vuoden takaiseen verrattuna ollen nyt 29 miljoonaa dollaria. Liikevaihto puolestaan kasvoi noin 14 prosenttia 936 miljoonaan dollariin. (Lähde: AFP)

Glen Kamaran Rangers jatkoi voittojen tiellä Eurooppa-liigassa - Hradeckyn Leverkusenille tappio

Suomen jalkapallomaajoukkueen keskikenttäpelaaja Glen Kamara pelasi koko ottelun torstai-iltana, kun hänen seurajoukkueensa Rangers voitti Eurooppa-liigan D-lohkon ottelussa Lech Poznanin 1–0. Rangersin voittomaalin teki Alfredo Morelos.

Rangers on voittanut Eurooppa-liigan lohkovaiheessa molemmat ottelunsa.

Eurooppa-liigassa pelaavan toisen suomalaispelaajan Lukas Hradeckyn joukkue Leverkusen koki 0–1-tappion Tshekin pääkaupungissa Prahassa. Slavia Prahan Peter Olayinka onnistui yllättämään Leverkusenin maalissa pelanneen Hradeckyn, kun ottelua oli pelattu 80 minuuttia.