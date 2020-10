Pyhäinpäivää valaisevat hautakynttilät, halloween tuikkii kurpitsalyhdyissä – Yhdysvalloissa naamiaisiin lähteviä ihmisiä opastetaan käyttämään teeman huomioivia suojamaskeja

Tänään pyhäinpäivänä muistellaan menneitä sukupolvia ja kunnioitetaan vainajien muistoa. Perinteisiin kuuluu esimerkiksi viedä läheisten haudoille kukkia, kynttilöitä ja seppeleitä.

Pyhäinpäivänä yhdistyy kaksi juhlaa: alun perin marttyyrien muistoksi vietetty kaikkien pyhien muistopäivä sekä vainajien muistopäivä.

Pyhäinpäivä on kirkollinen juhlapäivä. Suomalaisen perinteen mukaisesti pyhäinpäivään on liittynyt myös sadonkorjuujuhlan eli kekrin vietto. Kekriä on perinteisesti vietetty heti syystöiden valmistuttua.

Lisäksi tälle päivälle osuu muun muassa Yhdysvalloissa vietettävä halloween-juhla. Historiallisesti halloween on ollut sadonkorjuun ja henkien juhla, mutta ajan saatossa sen ovat vallanneet kepposet, kurpitsalyhdyt, naamiaisasut ja karkkien keräily.

Halloween-nimi on alkujaan ollut muotoa All Hallows' Eve (kaikkien pyhien aatto). Aiemmin vainajahenkien ajateltiin olevan liikkeellä juuri pyhien aattoiltana ja -yönä sekä houkuttelevan eläviä tuonpuoleiseen.

Tänä vuonna koronaviruspandemia muovaa juhlapyhien viettoa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa maan tautikeskus CDC on muistuttanut, että suojamaskin voi korvata halloween-asun maskilla vain, jos maskissa on vähintään kaksi kerrosta hengittävää kangasta, se peittää sekä suun että nenän eikä siinä ole aukkoja. CDC:n mukaan naamiaismaskin käyttäminen suojamaskin alla voi olla vaarallista, jos hengittäminen vaikeutuu. Näin ollen suositus on käyttää halloween-teemaisia suojamaskeja.