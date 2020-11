Hiilipäästöt putoavat tänä vuonna dramaattisesti, mutta pitkän aikavälin ennusteessa koronavuoden vaikutus ilmastonmuutokseen on vähäinen

Tänä vuonna on kaukomaille lentämisen sijaan lomailtu mökillä ja kotimaan matkailukohteissa. LEHTIKUVA / Roni Rekomaa

Koronavuoden 2020 matkustusrajoitukset ja etätyö ovat johtaneet siihen, että hiilidioksidipäästöjen määrä on jäämässä tuntuvasti pienemmäksi kuin viime vuonna. Vaikutus ilmastonmuutokseen pidemmällä aikavälillä on kuitenkin vähäinen. Oleellista on asiantuntijoiden mukaan nyt se, millaisiin asioihin koronaelvytysrahat panostetaan.