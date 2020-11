Yön uutiskooste: Suurituloisimpien verolistalta nimensä piilottaneet painottuvat tulokärkeen, Saksassa siirrytään tiukempiin koronarajoituksiin

Viime vuoden verotiedot tulevat julki tiistaina.

Pääjohtaja Markku Heikura puolustaa STT:n haastattelussa Verohallinnon päätöstä antaa mahdollisuus omien tietojen piilottamiseen. Taustalla on hänen mukaansa EU:n tietosuoja-asetus.

Heikura uskoo, että media pystyy pitkälti päättelemään puuttuvat nimet edellisten vuosien verolistojen perusteella. Vuosittaiset yllätysnimet jäävät kuitenkin katveeseen.

MT-kysely: Joka toinen olisi valmis maksamaan enemmän tuotteista, joiden tietää olevan peräisin hyvinvoivista eläimistä

Joka toinen suomalainen olisi valmis maksamaan 10 prosentin lisähintaa maito- ja lihatuotteesta, jonka tietää varmasti olevan peräisin hyvinvoivista eläimistä. Asia selviää Maaseudun Tulevaisuus -lehden teettämästä kyselystä.

Runsas neljännes vastaajista taas sanoi, ettei maksaisi hyvinvointimerkitystä tuotteesta yhtään enempää kuin ilman merkkiä olevasta.

Kyselyn mukaan naisille eläinten hyvinvointi on tärkeämpi asia kuin miehille.

Tutkimuslaitos Kantar TNS Agri teki kyselyn lokakuun alkupuolella. Vastaajia oli runsas tuhat eri puolilla maata ja kaikista ikäryhmistä.

Media: Trump aikoo julistautua ennenaikaisesti voittajaksi jo vaali-iltana, jos on johdossa - Trump kiistää

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut lähipiirissään oleville ihmisille aikovansa julistautua tiistain presidentinvaalien voittajaksi jo vaali-iltana, jos alustavat tulokset näyttävät hänen olevan johdossa, vaikka kaikkia ääniä ei olisi vielä laskettu. Asiasta kertoo verkkolehti Axios.

Axios pohjaa tietonsa kolmeen nimettömänä pysytelleeseen lähteeseen, jotka ovat kuulleet presidentin yksityisiä kommentteja. Trumpin liittolaiset uskovat, että presidentti julistautuu voittajaksi, jos hän näyttää vaali-illan aikana saavansa taaksensa Ohion, Floridan, Pohjois-Carolinan, Texasin, Iowan, Arizonan ja Georgian osavaltiot.

Presidentti on kiistänyt väitteet ja kutsui Axiosin juttua perättömäksi, kertoo Guardian.

Saksassa siirrytään tiukempiin koronarajoituksiin

Saksassa tulee tänään voimaan entistä tiukempia koronarajoituksia. Esimerkiksi ravintolat, elokuvateatterit ja uimahallit suljetaan. Lisäksi ihmisten kokoontumiset julkisilla paikoilla rajataan kymmenen henkeen. Koulut sen sijaan pysyvät auki.

Lisääntyvistä koronatartunnoista huolimatta uudet rajoitukset ovat nostaneet myös kritiikkiä saksalaisten parlamenttiedustajien parissa. Liittokansleri Angela Merkel on puolustanut rajoituksia voimakkaasti ja pyytänyt kansalaisilta solidaarisuutta.

Maailman terveysjärjestö WHO:n johtaja koronakaranteeniin

Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoo olleensa lähiyhteydessä ihmiseen, jolla on todettu koronavirustartunta. Pääjohtaja kertoo siirtyvänsä karanteeniin lähipäivien ajaksi järjestön ohjeistuksen mukaisesti.

Tedros kertoo Twitterissä voivansa hyvin eikä hänellä ole oireita. Hän jatkaa työskentelyä kotoa. YK:n alaisen järjestön johtaja on ollut yksi pandemian vastaisen kansainvälisen kamppailun julkisista kasvoista.

Pääjohtaja muistutti Twitterissä, että terveysviranomaisten ohjeiden noudattaminen on kriittisen tärkeää viruksen leviämisen hidastamisessa. (Lähde: AFP)

Brittimediat: Prinssi William sai koronaviruksen keväällä - piti tartuntansa salassa

Britannian prinssi Williamilla todettiin aiemmin tänä vuonna koronavirustartunta, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Se pohjaa tietonsa lähteisiinsä hovissa.

Media kirjoittaa, että prinssi olisi tehnyt positiivisen koronatestin huhtikuussa, eli samoihin aikoihin, jolloin hänen isällänsä prinssi Charlesilla todettiin tartunta.

BBC kirjoittaa, että Kensingtonin palatsista kieltäydyttiin kommentoimasta asiaa virallisesti. Brittilehti Sun kertoo, että kruununperimysjärjestyksessä toisena oleva prinssi William piti tartuntansa salassa.

Suomesta prinssin tartunnasta uutisoi aiemmin muun muassa Ilta-Sanomat.

Charlie Hebdo -hyökkääjien auttamisesta syytettyjen oikeudenkäyntiä siirrettiin koronatartuntojen vuoksi

Ranskassa satiirilehti Charlie Hebdon toimitukseen vuonna 2015 kohdistetun terrori-iskun tekijöiden auttamisesta syytettyjen oikeudenkäyntiä on siirretty vähintään viikolla. Lykkäyksestä päätettiin sen jälkeen, kun usealla syytetyllä todettiin koronatartunta.

Oikeudenkäynnissä syytettyjen penkillä on yhteensä 14 ihmistä, joita syytetään avunannosta terrori-iskuihin. Pääepäillyn ohella kahdella muulla syytetyllä on todettu tartunta.

Viiden vuoden takaisissa tapahtumissa 12 ihmistä kuoli aseistettujen jihadistien hyökkäyksessä satiirilehden toimitukseen. Iskun jälkeisissä tapahtumissa kuoli lisäksi yksi naispoliisi sekä neljä juutalaisessa ruokakaupassa pidettyä panttivankia. Iskujen tekijät kuolivat tulitaistelussa poliisien kanssa. (Lähde: AFP)

Tanskan kansalaisuutensa menettänyt mies tuomittiin kuolemaan Marokossa

Tanskasta vuonna 2019 karkotettu, kansalaisuutensa menettänyt Said Mansour on tuomittu kuolemaan Marokossa terrorismirikoksista. Asian on vahvistanut uutistoimisto Ritzaulle Tanskan maahanmuuttoministeriö.

Marokkolaisoikeus katsoi Mansourin muun muassa olleen osallinen vuonna 2003 Casablancassa tehtyyn terrori-iskuun, jossa surmansa sai 45 ihmistä.

Kuolemantuomiota ei välttämättä panna täytäntöön, sillä Marokko ei ole tehnyt teloituksia sitten vuoden 1993, tanskalaisviranomaiset sanovat.

Mansour tuomittiin Tanskassa vuonna 2015 neljän vuoden vankeuteen kannustamisesta terrorismiin ja jihadismiin. Oikeus perui tuolloin häneltä kansalaisuuden. (Lähde: Ritzau)

Moldovan presidentinvaalit jatkumassa toiselle kierrokselle

Moldovassa sunnuntaina pidetyt presidentinvaalit ovat alustavien tulosten mukaan jatkumassa toiselle kierrokselle, joka on määrä pitää myöhemmin tässä kuussa.

Kun äänistä oli laskettu vajaa puolet, oli Venäjän tukema istuva presidentti Igor Dodon saamassa 36 prosenttia ja tämän länsimielinen haastaja Maia Sandu 30 prosenttia.

3,5 miljoonan asukkaan entinen neuvostotasavalta on pahasti jakautunut itää ja länttä tukeviin leireihin. Venäjä on pyrkinyt estämään maan lipsumista pois sen vaikutuspiiristä.