MTV: Helsingin Vallilan henkirikoksesta epäiltyä 16-vuotiasta epäillään myös tapon yrityksestä Tampereella kuukausi sitten

Pojan epäilleen puukottaneen sivullista miestä vatsaan Tampereella 3. lokakuuta yritettyään toisen nuoren kanssa ryöstää uhrilta rahaa bensaan. Kaksikko oli MTV:n mukaan karannut lastenkodista.

Poliisi vaati poikaa vangittavaksi Tampereen puukotuksesta. Pirkanmaan käräjäoikeus kuitenkin määräsi hänet vain matkustuskieltoon, MTV kertoo.

Lauantaiyönä pojan epäillään puukottaneen vuonna 2001 syntynyttä miestä Helsingin Vallilassa. Mies kuoli myöhemmin sairaalassa.

Poliisin mukaan poika oli maanantaina edelleen pidätettynä. Tapausta tutkitaan tappona.

Vallilan henkirikoksessa on poliisin mukaan useita epäiltyjä, joista kahta on kuulusteltu. Toinen kuulusteltu on 14-vuotias.