Suomessa 237 uutta koronavirustartuntaa – kahdessa viikossa 132 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana

Suomessa on raportoitu tiistaina 237 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisen kahden viikon aikana Suomessa on vahvistettu yhteensä 2 788 tartuntaa, mikä on 132 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Silloin raportoitiin 2 920 tartuntaa. Yhteensä Suomessa on nyt vahvistettu 16 637 koronavirustartuntaa. Mainos alkaa Mainos päättyy Isoista kaupungeista Helsingissä tartuntamäärät ovat kasvaneet maanantaihin verrattuna 32 uudella tapauksella. Yhteensä Helsingissä on nyt vahvistettu 5 261 tartuntaa. Naapurikaupunki Espoossa tartuntoja on nyt 1 850, joista 29 on uusia. Tampereella uusia tartuntoja on 20 ja yhteensä 442. Koronaviruspandemian kanssa kovasti kamppailleessa Vaasassa on onnistuttu saamaan tartuntaluvut laskuun. Tiistaina uusia tartuntoja oli kaksi, ja yhteensä Vaasassa on tartuntoja todettu nyt 685. THL kertoi maanantaina, että Suomessa on koronavirukseen liittyviä kuolemia 359. THL kertoo koronavirukseen liittyvistä kuolemista kolmesti viikossa – maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.