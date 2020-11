Ammattiliitto Pro aloitti kolmen päivän tukilakon Elisassa ja Teliassa – taustalla Kotidata-kiista

Ammattiliitto Pro aloitti kolmen päivän tukilakon Elisassa ja Teliassa aamulla kello kuusi. Pron tukilakko koskee myös Elisan ja Telian alihankkijoita ja vuokratyöntekijöitä Baronassa, Rainmakerilla ja Leadissa.

Lakon on tarkoitus kestää perjantaihin puoleenyöhön asti.

Taustalla on ict-alan alihankintapalveluita tuottavan Suomen Kotidatan työehtokiista.

Pron tiedotteen mukaan Kotidata maksaa henkilöstölleen lähes puolet pienempää palkkaa kuin kilpailijat.

Työriita on jatkunut pitkään. Nyt meneillään oleva lakko on kestänyt yhtä mittaa kaksi viikkoa. Kiistaa on ratkottu useaan otteeseen valtakunnansovittelijan johdolla, mutta myös osapuolten välisin neuvotteluin.

Valtakunnansovittelija on kutsunut osapuolet sovittelutapaamiseen iltapäivällä.