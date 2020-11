Ministeri Ohisaloon kohdistuneista epäillyistä uhkauksista syyte

Syyttäjä on nostanut syytteen laittomasta uhkauksesta, joka syytteen mukaan on kohdistettu sisäministeri Maria Ohisaloon (vihr.). Kyse on sosiaalisessa mediassa julkaistuista viesteistä.

Syytetty on 30-vuotias mies, joka on vangittuna. Hän on poliisitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen. Epäillyn rikoksen tekoaika on tämän vuoden lokakuussa. Mainos alkaa Mainos päättyy Syyttäjän haastehakemus ei ole vielä julkinen, vaan se tulee julkiseksi käräjäoikeuskäsittelyn myötä. Asian pääkäsittely pidetään Helsingin käräjäoikeudessa 17. marraskuuta. Ohisalo otti asian lyhyesti esille Twitterissä keskiviikkona aamupäivällä. – Olen saanut uhkauksia, joista poliisi on kirjannut rikosilmoituksen. Olen antanut poliisille asiasta lausunnon. Nyt syyttäjä on nostanut syytteen laittomasta uhkauksesta. Asiaa käsitellään 17.11. Helsingin käräjäoikeudessa. En kommentoi asiaa enempää tässä kohtaa, Ohisalo tviittasi.