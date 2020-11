MTV: Tukesin kaivosasiantuntija vangittiin epäiltynä törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä

Pirkanmaan käräjäoikeus on vanginnut Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin johtavan asiantuntijan epäiltynä törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, kertoi MTV keskiviikkona. Virkamies on työskennellyt kaivosasioiden parissa.

Tukesin pääjohtaja Kimmo Peltonen sanoi Tukesin pitävän epäilyä erittäin vakavana.

– Tässä vaiheessa meillä ei ole tarkempaa tietoa epäilystä. Teemme poliisin kanssa yhteistyötä asian selvittämiseksi, Peltonen sanoi tiedotteessa.

Rikoskomisario Joni Länsipuro Sisä-Suomen poliisista kertoi, että rikosepäily tuli ilmi, kun poliisi tutki Orivedellä Dragon Mining -yhtiön alueella epäiltyä ympäristörikosta. Alueelta on löydetty jätteitä, joista poliisi epäilee, että ne on varastoitu laittomasti kaivostunneliin. Asiaa on tutkittu vuodesta 2018 alkaen rikosnimikkeellä törkeä ympäristön turmeleminen. Oriveden kultakaivos ei ole enää toiminnassa.

Oikeus käsitteli vangitsemisvaatimuksen suljetuin ovin. Epäilty työskentelee Tukesin teollisuusyksikön kaivosryhmässä. Tukesin tehtävä on vastata tuotteiden, palvelujen ja teollisuuden toiminnan turvallisuuden valvonnasta ja edistämisestä. Teollisuusvalvonnassa työskennellään isojen riskien ja suuronnettomuusvaarallisten kohteiden parissa.

Rikoslain mukaan virka-aseman väärinkäyttämiseen syyllistyy virkamies, joka käyttää virka-asemaansa oman tai toisen hyödyn tai toisen haitan tavoitteluun. Törkeäksi teko muuttuu, jos toimilla tavoitellaan suurta hyötyä, aiheutetaan tuntuvaa haittaa tai jos rikos tehdään suunnitelmallisesti tai häikäilemättömästi.