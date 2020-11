Yön uutiskooste: Bidenilla kasassa 252 valitsijaa ja Trumpilla 213, Trumpin väitteet vaalivilpistä vahingoittavat vaalitarkkailijoiden mukaan kansan luottamusta

CNN ennustaa demokraattien Joe Bidenin vievän tärkeän voiton Michiganissa

Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiehdokkaan Joe Bidenin arvioidaan vievän voiton Michiganin osavaltiossa, ennustaa uutiskanava CNN.

Presidenttikisa on ollut tiukka Michiganissa ja kyseessä on tärkeä vaa'ankieliosavaltio. Osavaltiossa on tarjolla yhteensä 16 valitsijaa. Voittoon valitsijoita tarvitaan yhteensä 270.

CNN:n vaaliseurannan perusteella Bidenilla olisi Michiganin jälkeen kasassa 253 valitsijaa ja Trumpilla 213.

Edellisissä vaaleissa vuonna 2016 istuva presidentti Donald Trump voitti Michiganissa.

Trumpin vaalitiimi puuttuu oikeustoimin ääntenlaskuun myös Georgiassa

Yhdysvalloissa istuvan presidentin Donald Trumpin kampanjatiimi ja republikaanipuolue puuttuvat oikeustoimin ääntenlaskuun myös Georgiassa, joka on yksi vaalien vaa'ankieliosavaltioista. Asiasta kertoo uutistoimisto AP.

Haasteen mukaan osavaltion aikarajan jälkeen tulleita ääniä olisi sekoitettu ajoissa tulleiden äänten joukkoon, kertoo Washington Post.

Georgia on yksi keskeisistä vaa'ankieliosavaltioista, joissa Trumpin on kerrottu johtaneen ääntenlaskentaa. Demokraattihaastaja Joe Biden on kuitenkin kuronut etumatkaa kiinni ennakkoäänten laskennan edetessä.

Etyjin vaalitarkkailijat: Trumpin väitteet vaalivilpistä vahingoittavat kansan luottamusta

Yhdysvaltain istuvan presidentin Donald Trumpin väitökset vaalivilpistä vahingoittavat kansan luottamusta demokratiaan, arvioi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin Yhdysvaltain vaaleja tarkkailevan tiimin johtaja.

Etyjin tarkkailijoiden mukaan vaalivilpistä ei ole mitään todisteita. Tarkkailijatiimin johtaja Michael Georg Link arvioi tiedotteessa, että perusteettomat väitteet järjestelmällisistä heikkouksista, erityisesti istuvan presidentin osalta heikentävät luottamusta demokraattisiin instituutioihin.

Presidentti Trump on laskennan aikana toistuvasti kyseenalaistanut Twitterissä laskennan luotettavuuden.

Turvallisuusviranomaiset varoittavat valetileistä, jotka jakavat virheellistä vaalitietoa

Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusvirasto DHS varoittaa tekaistuista Twitter-tileistä, jotka saattavat jakaa vaalituloksia ennen aikojaan, kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

DHS:n mukaan tilit ovat esittäytyneet uutistoimisto AP:na. Uutistoimiston esitettiin muun muassa ennustaneen demokraattien Joe Bidenin voittoa Michiganissa, vaikkei AP tuohon mennessä ollut vielä niin tehnyt.

AP:n edustaja kertoi CNN:lle, että tilit ovat tekaistuja eivätkä ole kytköksissä uutistoimistoon millään lailla.

Yhdysvaltain kyberturvallisuusviraston (CISA) edustaja muistutti, että monilta mediatoimijoilta löytyy sosiaalisessa mediassa merkki siitä, että tilit on varmistettu. Varmistusmerkintä löytyy myös AP:n todelliselta Twitter-tililtä.

Biden sanoo liittävänsä ensitöikseen Yhdysvallat takaisin Pariisin ilmastosopimukseen

Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden sanoo ensitöikseen liittävänsä maansa takaisin Pariisin ilmastosopimukseen, mikäli hänet valitaan presidentiksi.

Yhdysvallat irtautui sopimuksesta istuvan presidentin Donald Trumpin päätöksellä. Irtautuminen tuli virallisesti voimaan eilen keskiviikkona.

Biden sanoi Twitterissä, että tasan 77 päivän päästä hänen hallintonsa liittyy takaisin sopimukseen. Uuden presidentin virkaanastujaisten on määrä olla 20. tammikuuta.

Presidentinvaalien ääntenlasku on edelleen kesken useissa vaa'ankieliosavaltioissa, mutta Bidenin on ennustettu olevan hienoisessa johdossa. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa uusien koronatapausten ennätys jälleen rikki - lähes 100 000 uutta tartuntaa vuorokaudessa

Yhdysvalloissa on varmistettu 99 660 uutta koronatartuntaa, selviää Johns Hopkins -yliopiston seurannasta. Tartunnat raportoitiin 24 tunnin ajanjaksolla tiistai-illan ja keskiviikkoillan välillä.

Lukema on tähän mennessä korkein uusien päivittäisten koronatapausten määrä pandemian aikana.

Koronaan liittyviä kuolemia tiistai-illan ja keskiviikkoillan välillä kirjattiin yhteensä 1 112.

Baltimorelaisyliopiston seurannan mukaan Yhdysvalloissa on varmistettu yhteensä yli 9,4 miljoonaa tartuntaa. Koronaan liittyviä kuolemia maassa on kirjattu yli 233 000.

Yhdysvalloissa on ollut määrällisesti eniten tartuntoja ja koronakuolemia maailmassa. (Lähde: AFP)

Nuoret perustavat perheitä aiempaa myöhemmin

Nuoret perustavat nykyään perheitä ja parisuhteita myöhemmin kuin ennen, ilmenee Nuorisotutkimusseuran julkaisemassa Nuorten elinolot -vuosikirjassa. Samaan ilmiöön liittyy myös syntyvyyden lasku. Perhe-elämän ja vapaa-ajan yhdistäminen on monille nuorille haasteellista ja nuoret aikuiset asuvat yhä useammin yksin.

Nuorten aikuisten mielestä tulevaisuuden perheet ovat hyvin monenlaisia. Omaa perhettä koskevat toiveet ovat kuitenkin varsin perinteisiä.

Rafael Nadal neljäntenä pelaajana tuhanteen ATP-otteluvoittoon

Espanjalainen tennissuuruus Rafael Nadal ylsi keskiviikkona jälleen yhteen merkkipaaluun upealla urallaan. Pariisin ATP Masters -turnauksen toisen kierroksen voitto maanmies Feliciano Lopezista oli Nadalin ATP-uran 1 000:s otteluvoitto ATP-kiertueella.

Nadalia ennen nelinumeroiseen voittomäärään on yltänyt kolme miestä, lajilegendoja kaikki. Ykkösenä on yhä yhdysvaltalainen Jimmy Connors 1 274 voitolla, perässään sveitsiläinen Roger Federer (1 242) ja tshekkiläis-amerikkalainen Ivan Lendl (1 068).

Nadal otti ensimmäisen ATP-voittonsa huhtikuussa 2002, vain 15-vuotiaana. (Lähde: AFP)