THL: Suomessa seitsemän sairaanhoitopiiriä on koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa – liki 12 000 lasta altistunut tartunnalle syyslukukauden aikana

Suomessa seitsemän sairaanhoitopiiriä on koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa, kertoo THL:n projektipäällikkö Anna Katz tiedotustilaisuudessa. Kiihtymisvaiheessa ovat Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Länsi-Pohjan, Pirkanmaan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaan maakunta.

Suomen muut 14 sairaanhoitopiiriä ovat joitakin kaupunkeja lukuun ottamatta epidemian perustasolla. Kiihtymisvaiheessa ovat kaupungeista Kouvola, Kuopio, Siilinjärvi, Oulu ja Rovaniemi.

Katzin mukaan terveydenhuoltokapasiteetti alkaa ylittyä monissa Euroopan maissa koronaviruksen takia. Tartuntojen määrä on edelleen maailmanlaajuisesti kasvussa ja painopiste on tällä hetkellä Euroopassa. Sairaalaan on joutunut Euroopan maissa yhä enemmän ihmisiä.

Esimerkiksi Tshekissä, Slovakiassa, Sloveniassa, Puolassa ja Belgiassa tilanne on kehittynyt paljon huonompaan suuntaan. Myös suurissa maissa, kuten Ranskassa ja Saksassa tartuntoja on todettu yhä enemmän.

Valtaosa tartunnoista perhepiiristä

Viime viikolla raportoiduista tartuntalähteistä ylivoimaisesti suurin oli Suomessa perhepiiri, kertoo THL:n ylilääkäri Emmi Sarvikivi. Tiedossa olevista tartunnoista liki kaksi kolmesta oli peräisin perheestä.

Yksityistilaisuuksista ja lähipiirin kohtaamisista tartunnan oli saanut 15 prosenttia. Työpaikoilta oli peräisin 10 prosenttia tartunnoista ja harrastuksista ja oppilaitoksista noin 8 prosenttia.

Viime viikolla koronaviruksen tartuntalähteistä oli tiedossa 60 prosenttia.

Joukkoaltistumisia oli tapahtunut eniten oppilaitoksissa ja seuraavaksi eniten vapaa-ajan harrastuksissa. Jonkin verran altistumisia raportoitiin myös myös yksityisistä juhlista ja sote-yksiköistä.

Syyslukukaudella lähes 12 000 päiväkotilasta, koululaista tai toisen asteen opiskelijaa on altistunut koronalle. Suurin osa näistä altistumisista on tapahtunut peruskoulussa, jossa altistumisia on ollut lähes 8 000.

Toisen asteen kouluissa, eli lukioissa ja ammattiopistoissa altistumisia, altistumisia on ollut liki 2 700 ja varhaiskasvatuksessa noin 1 200. Oppilaitosten henkilökunnasta on altistunut noin 1 600 työntekijää.

Oppilaiden ja henkilökunnan joukossa jatkotartuntoja on tiedossa tällä hetkellä 151.