Suomi vastaanottaa ensi vuoden pakolaiskiintiössä 1 050 ihmistä

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) vetämä työryhmä päätti tänään, mistä pakolaisryhmistä Suomi ottaa ihmisiä vastaan. Asia selviää oikeusministeriön tiedotteesta.

Nyt linjatuissa ryhmissä on mukana kaiken kaikkiaan 250 kongolaista pakolaista, 550 syyrialaista ja 130, jotka on evakuoitu Libyasta Ruandaan tai Nigeriin. Suomi on tämän lisäksi valmis vastaanottamaan 120 pakolaista ilman kansalaisuus- ja aluerajausta. Luku sisältää myös hätätapaukset.

Nyt linjatut pakolaisryhmät edustavat samoja ryhmiä, joita Suomi on vastaanottanut viime vuosina. Samojen ryhmien vastaanottaminen mahdollistaa aiempien kokemusten hyödyntämisen ihmisten auttamisessa.

Kiintiöpakolaisten valitsemisen ensisijainen tapa on edelleen Maahanmuuttoviraston, suojelupoliisin ja kotouttamisen asiantuntijoiden tekemät haastattelut lähtömaissa. Koronavirustilanteen vuoksi valintoja voidaan tehdä myös hyödyntäen muita tapoja. Eduskunta päättää asiasta lopullisesti joulukuussa talousarvion vahvistamisen yhteydessä.