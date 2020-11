Helsingin käräjäoikeus on määrännyt vangittavaksi toisenkin 16-vuotiaan pojan, jota poliisi epäilee Helsingin Vallilassa tapahtuneesta taposta.

Veriteko tapahtui lauantain vastaisena yönä. Puukotuksen uhriksi joutunut nuori mies kuoli myöhemmin samana yönä sairaalassa.

Aiemmin on vangittu toinen 16-vuotias poika, jota epäillään samasta rikoksesta. Kolmas epäilty on 14-vuotias poika, jota poliisi on kuulustellut.

