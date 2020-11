Oppositio haastoi hallitusta terrorismin torjunnasta eduskunnan kyselytunnilla

Oppositiopuolueet haastoivat hallitusta terrorismin torjunnasta torstaina eduskunnan kyselytunnilla Ranskan ja Itävallan terrori-iskujen jälkimainingeissa.

Eniten äänessä olivat perussuomalaisten kansanedustajat. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jani Mäkelä kritisoi hallitusta siitä, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet ihmiset voivat saada Suomessa oleskeluluvan. Mäkelän mielestä hallituksen politiikka pahentaa turvallisuusuhkaa Suomessa. Hänen mukaansa Suomessa laittomasti oleskelevat pitäisi ottaa säilöön terrorismiuhan pienentämiseksi.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mielestä on oikein, että töissä olevilla kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneilla ihmisillä on mahdollisuus oleskeluluvan saantiin. Hän muistutti, että kaikkia kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä ei pystytä palauttamaan lähtömaihinsa, sillä kaikki valtiot eivät ota kansalaisiaan vastaan.

– Sen takia näille ihmisille olisi hyvä löytää jonkinlainen status tässä yhteiskunnassa sen sijaan, että nämä ihmiset olisivat jossakin yhteiskunnan reunamilla, Ohisalo sanoi.

– Me pyrimme torjumaan varjoyhteiskunnan syntymistä, joka on päässyt syntymään niillä päätöksillä, joilla on vaikeutettu ihmisten tänne integroitumista, hän jatkoi.