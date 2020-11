Lapsi hukkui Porvoon uimahallissa

Alaikäinen lapsi hukkui torstai-iltapäivänä Porvoon uimahallissa, Porvoon kaupunki tiedottaa. Lasta yritettiin elvyttää, mutta hän kuoli yrityksistä huolimatta.

Lapsi osallistui uimahallissa järjestettyyn iltapäiväkerhon toimintaan. Tapahtumasta on aloitettu poliisin tutkinta. Uimahalli suljettiin onnettomuuden tapahduttua.

– Syvä osanotto hukkuneen läheisille. Uutinen on järkyttävä ja surullinen, ja se koskettaa varmasti syvästi kaikkia porvoolaisia, kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula kertoi tiedotteessa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys tarjoaa psykososiaalista tukea paikalla olleille sekä muille kriisitilanteissa olleille ympäri vuorokauden puhelimitse. Kriisipäivystyksen verkkosivuilta on saatavilla ohjeita tilanteisiin, joissa ihminen on kokenut jotain järkyttävää. Lisäksi sivuilla on ohjeita siihen, miten lasten kanssa keskustellaan kriisin jälkeen.

Hukkumisesta kertoi aiemmin muun muassa Itäväylä.