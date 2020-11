Yön uutiskooste: Yhdysvalloissa lasketaan yhä presidentinvaalien ääniä, ainakin 50 ihmistä kuollut myrskyssä Guatemalassa

Yhdysvalloissa lasketaan yhä presidentinvaalien ääniä - tilanne ei ole muuttunut yön aikana

Yhdysvalloissa presidentinvaalien ääntenlasku jatkuu edelleen. Tilanne ei ole muuttunut yön aikana.

Demokraattien Joe Biden johtaa istuvaa presidenttiä Donald Trumpia valitsijoiden määrässä eri ennusteiden mukaan joko 253–213 tai 264–214. Ero johtuu pääosin siitä, että osassa ennusteita Bidenin on katsottu voittaneen Arizonan, jossa ääntenlasku kuitenkin jatkuu yhä. Voittoon tarvitaan 270 valitsijaa.

Vaa'ankieliosavaltioista Georgiassa ja Pennsylvaniassa Trumpin johto Bideniin on kutistunut. Arizonassa ja Nevadassa ääntenlaskun edetessä kapenee puolestaan Bidenin johto.

Voittoennuste puuttuu lisäksi yhä kahdesta muusta osavaltiosta.

Presidentti Trumpin tiedotustilaisuus keskittyi väitteisiin vaalivilpistä - riippumattomia todisteista ei ole löytynyt

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump piti perjantaina Suomen aikaa ennen kello kahta aamulla tiedotustilaisuuden, jossa hän toi uudelleen esiin väitteensä presidentinvaalien vilpillisyydestä. Väitteille ei ole löytynyt riippumattomia todisteita.

Trump toisti puheensa aluksi jälleen väitteensä, että hän on voittanut vaalit helposti, mutta demokraatit yrittävät varastaa häneltä voittoa.

Todellisuudessa ääntenlaskenta on yhä kesken osassa vaa'ankieliosavaltioita. Ääntenlaskenta on kestänyt viime vaaleja pidempään osittain siksi, että koronaviruksen leviämisen takia ääniä on annettu muun muassa postitse.

Biden ääntenlaskennasta: Pysykää rauhallisina ja odottakaa vaalitulosta

Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden on kehottanut kansalaisia odottamaan rauhallisina ääntenlaskun valmistumista. Biden puhui medialle lyhyesti kotikaupungissaan Wilmingtonissa.

Biden toisti puheessaan aiemman viestinsä siitä, että uskoo voittavansa vaalit, kunhan kaikki äänet on laskettu.

Ääntenlasku on edelleen kesken useissa vaa'ankieliosavaltioissa. Istuvan presidentin Donald Trumpin vaalikampanja on aloittanut oikeustoimia useissa osavaltioissa.

Käräjäoikeus antaa tänään tuomion Porvoon ja Pirkanmaan poliisiampumisista

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomion Porvoon ja Pirkanmaan poliisiampumisista. Kyseessä on käräjäoikeuden lopullinen tuomio tai vaihtoehtoisesti välituomio, jos useista murhan yrityksistä syytetyt ruotsalaisveljekset päätetään määrätä mielentilatutkimukseen.

Syytteissä on kyse viime vuoden elokuun tapahtumista. 26- ja 31-vuotiaiden miesten syytetään ampuneen kohti poliiseja Porvoossa Uudellamaalla ja takaa-ajon aikana Pirkanmaalla.

Syyttäjä vaatii veljeksille 13 vuoden vankeusrangaistusta, joka määrättäisiin yhdistelmärangaistuksena. Veljekset kiistävät syytteet murhan yrityksistä, mutta myöntävät muita syytekohtia.

Uutissuomalainen: Vieraat kielet eivät kiinnosta yliopistoissa

Venäjän ja saksan kielen aloituspaikkoja ei saada täytetyksi suurimmassa osassa kielten pääaineopintoja tarjoavista yliopistoista, kertoo Uutissuomalainen. Hankaluuksia on myös saada riittävästi opiskelijoita muihin vieraisiin kieliin, kuten ranskaan ja italiaan.

Vieraiden kielten tutkintoon tähtäävien koulutusten hakijamäärät ovat pienentyneet tai pysyneet ennallaan kaikissa muissa kielissä paitsi englannissa.

Tiedot käyvät ilmi Uutissuomalaisen yliopistoille lähettämästä sähköpostikyselystä, jossa kysyttiin kandidaatin- tai maisterintutkintoon tähtäävien vieraiden kielten pääaineopiskelun suosiota.

Ruotsalaisuuden päivää juhlitaan tänään poikkeusmenoin

Ruotsalaisuuden päivää juhlistetaan tänään koronapandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa. Perinteisiä yleisiä tapahtumia ei tänä vuonna järjestetä, vaan Kokkolaan ja Turkuun kaavaillut juhlat siirretään ensi vuodelle.

Yleisten juhlallisuuksien sijaan Yle Teema & Fem -kanavalla näytetään kello 18 alkaen juhlapäivään liittyvä lähetys. Lähetyksessä muun muassa jaetaan Årets vardagshjälte coronaåret 2020 -palkinto.

Ruotsalaisuuden päivä eli Svenska dagen juhlistaa suomenruotsalaisten oikeutta käyttää äidinkieltään Suomessa. Päivä on ollut liputuspäivä vuodesta 1979 saakka.

Yhdysvalloissa uusi ennätys koronatartunnoissa - yli 120 000 uutta tartuntaa

Yhdysvalloissa on ylittynyt 120 000 uuden päivittäisen koronavirustartunnan raja, kertoo Johns Hopkins -yliopiston seuranta. Uusia tartuntoja on 123 085, mikä on uusi päivittäinen ennätys Yhdysvalloissa.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia oli 1 226.

Edellinen ennätys oli vuorokautta aiemmin, jolloin uusia tartuntoja oli todettu 99 660.

Tartunnat raportoitiin 24 tunnin ajanjaksolla keskiviikkoillan ja torstai-illan välillä. Yli 9,6 miljoonaa yhdysvaltalaista on saanut koronavirustartunnan, ja virukseen liittyviä kuolemia on lähes 235 000. (Lähde: AFP)

Eta-myrskyn jäljiltä ainakin 50 ihmistä kuollut Guatemalassa

Guatemalassa yli 50 ihmistä on kuollut Eta-myrskyn aiheuttamissa maanvyöryissä. Asiasta kertoo maan presidentti Alejandro Giammattei.

Eta osui Keski-Amerikkaan neloskategorian hurrikaanina tiistaina, kertoo uutiskanava CNN. Myrskyn kerrotaan heikenneen keskiviikon kuluessa.

Se on aiheuttanut tuhoja myös muun muassa Nicaraguassa ja Hondurasissa.

Presidentti Giammattein mukaan kuolleiden määrä nousi torstain aikana aamun neljästä yli 50:n. (Lähde: AFP)