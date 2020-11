Yön uutiskooste: Yhdysvaltain presidentinvaalien ääntenlasku jatkuu yhä, kurkkumätä säikäytti Perussa

Pennsylvania on ratkaisevan tärkeä osavaltio, jonka äänestyksen voittavalle ehdokkaalle sataa 20 valitsijamiesääntä. Jos Biden voittaa osavaltion, hän voittaa myös vaalit, sillä ne nostavat hänet 270 valitsijamiehen rajan yli. New York Timesin ja CNN:n mukaan Pennsylvanian osavaltion äänistä on laskettu yli 95 prosenttia ja Bidenin etumatka on yli 20 000 ääntä.

Trump varoittaa Bideniä julistautumasta vaalivoittajaksi - toisti uhkauksensa oikeustoimista

Yhdysvaltain istuva presidentti Donald Trump varoittaa Twitterissä vastaehdokastaan Joe Bideniä julistautumasta vaalivoittajaksi "väärin perustein". Presidentti ei kuitenkaan avaa, mitä nämä perusteet ovat.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Trumpin mukaan vaalituloksen haastavat oikeustoimet ovat vasta alkamassa.

Biden ei ole vielä julistautunut vaalien voittajaksi, vaikka hänen ennakoidaankin olevan lähellä vaadittua 270 valitsijamiehen rajaa. Sen sijaan Trump itse julistautui vaalivoittajaksi jo vaali-iltana sekä toistamiseen torstaina, jolloin hän kertoi voittaneensa, jos vain hänen mielestään lailliset äänet lasketaan.

Yhdysvalloissa ennätysmäärä uusia koronatapauksia jo kolmatta päivää putkeen

Yhdysvallat on rikkonut oman ennätyksensä vuorokaudessa todettujen uusien koronatartuntojen määrässä jo kolmatta päivää peräkanaa. Viimeisimpänä kuluneen vuorokauden aikana uusia tapauksia todettiin yli 127 000.

Asiasta kertoo maan koronatilannetta seuraava baltimorelainen Johns Hopkins -yliopisto. Vuorokauden aikana kirjattiin 1 149 uutta koronavirukseen liitettyä kuolemantapausta. Kuolonuhreja kirjattiin yli tuhat jo neljättä päivää peräjälkeen, joskaan kuolemien määrä ei ole vielä kevään huippujen tasolla.

Yhdysvalloissa on todettu pandemian aikana yli 236 000 koronavirukseen liitettyä kuolemaa sekä lähes 10 miljoonaa tartuntaa. (Lähde: AFP)

Selvitys: Hyvinvointialueet jakaantuvat neljään ryppääseen - erot niiden välillä suuria

Uusien hyvinvointialueiden erot ovat suuria sekä aluetaloudellisesti että väestöllisesti. Tämä käy ilmi aluekehittämisen konsulttitoimiston MDI:n analyysista. MDI ennustaa analyysinsä perusteella erojen vielä kasvavan tulevina vuosikymmeninä. Selvityksessä vertailtiin alueiden elinvoimaa, kantokykyä, sairastavuutta ja tulevaa väestönkehitystä.

Alueista selvä ykkönen oli 0–100 pisteen välille sijoittuvalla indeksillä Helsinki 82 pisteellään.

Alle 50 pisteen jäivät Kainuu, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Lappi, Pohjois-Karjala, Kymenlaakso, ja Etelä-Pohjanmaa.

Laki matkailun avaamisesta valmistumassa hädin tuskin jouluksi

Laki matkailun avaamisesta näyttää ehtivän voimaan aikaisintaan joulun kynnyksellä. Sosiaali- ja terveysministeriö viimeistelee viikonlopun aikana lakiluonnosta, joka on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle ensi viikon alussa.

STT:n tietojen mukaan tavoitteena on, että eduskunta ehtisi hyväksyä lain tällä istuntokaudella, jolloin laki tulisi voimaan ennen joulua. Tätäkin aikataulua pidetään kuitenkin kunnianhimoisena.

Hallituksen on tarkoitus tiedottaa ensi viikolla siitä, miten matkustamisen turvallisuus käytännössä varmistettaisiin.

Varsinkin Lapin matkailu on odottanut tietoa edessä olevasta sesongista malttamattomana.

Puroista etsitään luontoelämyksiä, mutta moni kaipaa kipeästi kunnostusta

Pienet virtavedet ovat uhanalaisia, mutta niiden suojeluun ja kunnostamiseen on herätty aiempaa laajemmin. Pienvesistä varsinkin puroihin kohdistuu valtavaa mielenkiintoa, kerrotaan Metsähallituksen luontopalveluista. Myös vapaaehtoiset ovat innostuneet kunnostamaan pienvesiä. Tekemistä on kuitenkin valtavasti, sillä tuhannet pienvedet kaipaavat hoitoa.

Lähivuosina valtion rahoitus pienvesien kunnostamiseen kasvaa, kun luonnon monimuotoisuutta vahvistava Helmi-ympäristöohjelma pääsee vauhtiin.

Kurkkumätä säikäytti koronasta kärsineessä Perussa - WHO varoitti jo kauan sitten pandemian vaikutuksista Latinalaisessa Amerikassa

Etelä-Amerikassa Perussa säikäyttäneet kurkkumätätapaukset ovat jääneet yksittäisiksi. Maan terveysministeriö ilmoitti perjantaina, että tautirypäs ei ole levinnyt laajemmalle.

Maassa annettiin viime kuussa kansallinen varoitus kurkkumätätapausten vuoksi. Tautia ei ollut tähän asti ilmennyt Perussa 20 vuoteen. Kurkkumätä on erittäin tarttuva ja mahdollisesti tappava tauti. Perun pääkaupungissa Limassa todettiin viisi tapausta, ja kaksi potilasta kuoli.

Terveysministeriö kertoi, että lapsen kotikaupunginalueella on nyt rokotettu 7 000 ihmistä.

Maailman terveysjärjestö WHO varoitti jo kuukausia sitten, että pandemialla voi olla vakavia vaikutuksia Latinalaisen Amerikan ja Karibian terveydenhuoltoon. (Lähde: AFP)

Southampton nousi Valioliigan kärkeen ensimmäistä kertaa yli 30 vuoteen

Myöhään eilen pelatussa Englannin Valioliigan ottelussa Southampton päihitti Newcastlen luvuin 2–0 ja nousi ensimmäistä kertaa liigan kärkeen sitten vuoden 1988.

Joukkueella on nyt 16 pistettä. Yli kolme vuosikymmentä kestäneen odotuksen päättivät Southamptonin maalintekijät Che Adams 7. minuutilla ja Stuart Armstrong 82. minuutilla.

Southamptonin pysyttelemistä kärjessä ei pidetä kovin realistisena, mutta päätyminen kärkinelikkoon on hyvin mahdollisuuksien rajoissa. Kärkipaikan saattaa ottaa haltuunsa Everton jo lauantaina, jos se voittaa Manchester Unitedin. (Lähde: AFP)