Yksi kuoli ja yksi loukkaantui mökkipalossa Somerolla, poliisi selvittää palon syytä

Yksi ihminen on kuollut ja yksi loukkaantunut mökkipalossa Varsinais-Suomessa Someron Oinasjärvellä viime yönä, poliisi kertoo.

Palosta ilmoitti hätäkeskukseen naapuri puolenyön jälkeen. Hirsimökissä oli palohetkellä ollut kaksi ihmistä, joista toinen oli juossut naapuriin kertomaan palosta.

Pelastuslaitokselta kerrotaan, että soiton saapuessa palo on jo ollut vauhdissa. Kun pelastuslaitos saapui paikalle, mökki oli ilmiliekeissä.

Palo saatiin sammumaan melko nopeasti, mutta tässä vaiheessa vahingot olivat jo suuria. Kuollut löytyi, kun pelastuslaitoksen savusukeltajat tutkivat mökkiä. Mökki pitkälti tuhoutui palossa.

Naapuriin juossut ei poliisin mukaan loukkaantunut erityisen vakavasti, mutta on kuitenkin edelleen sairaalahoidossa.

Palanut mökki on melko pieni, ja se on luokiteltu kesämökiksi, poliisi kertoo. Mökki on syrjäisessä paikassa ja huonojen kulkuyhteyksien päässä.

Palo ei uhannut levitä mökistä laajemmalle. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että mökin välittömässä läheisyydessä ei ollut muita rakennuksia. Pihapiirissä niitä kylläkin oli.

Palon syystä ei tällä hetkellä ole tietoa. Poliisi toivoo saavansa tilanteen kulusta lisäselvyyttä tämän ja huomisen päivän aikana.

Palon jälkiraivaustyöt ovat vielä kesken.