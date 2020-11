Yön uutiskooste: 11 ihmistä kuoli lähellä Bagdadia todennäköisesti Isisin tekemässä iskussa, Suomeen lähipäivinä 26 turvapaikanhakijaa Maltalta

Vuosaaren palkkamurhan oikeudenkäynnissä kuullaan loppulausunnot

Vuosaaren palkkamurhan oikeudenkäynnissä kuullaan tänään asianosaisten loppulausunnot. Vuonna 2003 tapahtuneesta murhasta syytetään huumepoliisin entistä päällikköä Jari Aarniota ja United Brotherhoodin entistä johtohahmoa Keijo Vilhusta.

Syyttäjien mukaan Aarniolla oli etukäteen yksityiskohtaista tietoa palkkamurhasta, mutta hän ei pyrkinyt estämään sitä. Vilhusta syytetään murhan järjestelyistä. Molemmat kiistävät syytteet.

Palkkamurhasta elinkautisiin on tuomittu aiemmin neljä ihmistä.

Uutissuomalainen: Suomeen lähipäivinä 26 turvapaikanhakijaa Maltalta

Suomeen on tulossa 25 yksinhuoltajaperheen jäsentä ja yksi orpo Maltalta marraskuun puoliväliin mennessä. Asiasta kertoo Uutissuomalainen, jolle tieto on vahvistettu sisäministeriöstä.

Lisäksi Kreikasta siirretään Suomeen Uutissuomalaisen mukaan 28 turvapaikanhakijaa. Siirron tarkkaa ajankohtaa ja sijoituspaikkaa ei vielä tiedetä.

Suomen hallitus on sitoutunut ottamaan Välimeren maista yhteensä 175 haavoittuvassa asemassa olevaa turvapaikanhakijaa.

Georgiasta ja Arizonasta odotetaan yhä vaalituloksia

Vaikka Yhdysvalloissa Joe Biden on jo saamassa presidentinvaalivoittoon tarvittavan määrän valitsijoita taakseen, muutamista osavaltioista odotetaan vielä arvioita siitä, kuka saa osavaltion taakseen.

Georgia ja Arizona ovat kuitenkin olleet koko vaaliviikon tapetilla ja erot ehdokkaiden välillä ovat olleet pieniä. Esimerkiksi Georgiassa Biden johtaa Donald Trumpia päälle 10 000 äänellä.

Vaikka Bidenille on satanut onnitteluja ympäri maailman, Trump ei ole tunnustanut tappiotaan. Sen sijaan hän on tviitannut vilppiväitteitä, joille ei ole löytynyt riippumattomia todisteita. Twitter on merkannut useita istuvan presidentin tviittejä kiistanalaisiksi.

Trumpin entinen johtava talousneuvonantaja onnittelee Bidenia ja Harrisia

Yhdysvaltain istuvan presidentin Donald Trumpin entinen johtava talousneuvonantaja Gary Cohn onnittelee Twitterissä Joe Bidenia ja Kamala Harrisia vaalivoitosta.

Cohn kirjoittaa, että niin Trumpin kuin Bidenin kampanjoille tulisi osoittaa suosiota aplodein, sillä ennenkuulumaton määrä kansalaisia osallistui demokraattiseen prosessiin. Vaaleissa on hänen mukaansa annettu yli 145 miljoonaa ääntä.

CNN:n mukaan Cohn jätti tehtävänsä Valkoisessa talossa maaliskuussa 2018.

Bidenin vaalivoitosta kerrottiin medioissa lauantaina. Trump ei ole tunnustanut tappiotaan.

AFP:n lähteet: 11 ihmistä kuoli iskussa lähellä Bagdadia - tekijänä todennäköisesti Isis

Irakissa ainakin 11 ihmistä on kuollut mitä todennäköisimmin terroristijärjestö Isisiin kuuluvan ryhmän iskussa. Asiasta kertovat uutistoimisto AFP:n turvallisuus- ja lääkärilähteet.

Kahdeksan ihmisen on kerrottu haavoittuneen Bagdadin länsipuolella tapahtuneessa iskussa.

AFP:n mukaan viisi kuolleista kuului militiaryhmään ja kuusi oli paikallisia ihmisiä.

Uutistoimiston mukaan Isis ei välittömästi ottanut iskua nimiinsä. (Lähde: AFP)

Eta-myrsky suuntaa kohti Florida Keys -saaria

Eta-myrsky suuntaa kohti Floridan edustalla sijaitsevia Florida Keys -saaria, ja sen odotetaan voimistuvan hurrikaaniksi uudelleen. Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus NHC ennusti Etan voimistuvan hurrikaaniksi, kun se liikkuu saarien lähellä tai niiden yli sunnuntaina ja varhain maanantaina paikallista aikaa.

Eta runnoi aiemmin sunnuntaina Kuubaa, jota ennen se kylvi tuhoa pitkin Keski-Amerikkaa ja eteläistä Meksikoa. Myrsky on aiheuttanut kuolonuhreja ja tuhoa useiden valtioiden alueilla. (Lähde: AFP)

Wall Streetin ennustetaan aukeavan nousussa Bidenin vaalimenestyksen jäljiltä

Yhdysvalloissa pörssien ennustetaan aukeavan nousussa demokraattien Joe Bidenin vaalimenestyksen jälkeen.

Vaaliviikkona Wall Streetilla nähtiin nousua, ja viikko oli pörsseille positiivisin kuukausiin.

Laaja-alainen S&P 500 -indeksi nousi viikon aikana 7,3 prosenttia.

Aasian pörssit ovat avautuneet tänään nousujohtoisesti. Esimerkiksi Hongkongissa nousua oli yli 1,7 prosenttia.

Bidenin vaalivoitosta kerrottiin lauantaina. (Lähde: AFP)