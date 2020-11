Syyttäjä Vuosaaren palkkamurhan loppulausunnossaan: Aarnion laiminlyönti ollut räikeydessään omaa luokkaansa

Helsingin Vuosaaren palkkamurhan toisessa oikeudenkäynnissä syyttäjä on vielä kerran perustellut oikeudelle, miksi huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio ja entinen jengipomo Keijo Vilhunen ovat syyllisiä murhaan. Molemmat kiistävät syytteet.

Syyttäjän mukaan Vilhunen on ollut keskeinen henkilö järjestelemässä murhaa ja raportoinut kaiken tietämänsä Aarniolle. Aarniolla taas on poliisina ollut velvollisuus estää murha tapahtumasta. Vilhunen toimi murhan aikaan poliisin tietolähteenä. Hän on syyttäjän mukaan kertonut ennalta Aarniolle muun muassa uhrista ja tekijöistä.

Syyttäjä katsoo, että Aarnio sai murhasta tietoa aina sen tapahtumiseen saakka eikä pyrkinyt estämään sitä. Laiminlyönti oli syyttäjän mukaan räikeydessään omaa luokkaansa.

– Mielestäni tässä on kysymys erityisen räikeästä laiminlyönnistä, valtionsyyttäjä Mikko Männikkö sanoi.

Jos Aarnio olisi halunnut estää murhan tapahtumasta, hän olisi syyttäjän mukaan ilmoittanut tiedoistaan esimiehilleen ja pyytänyt lisäresurssia poliisioperaatioon. Syyttäjän mukaan ei pidä paikkaansa, ettei Aarniolla olisi ollut toimivaltuutta puuttua asiaan. Ilmoitus tai varoitus uhasta ei edellytä erityistä toimivaltuutta, syyttäjä sanoi.

Syyttäjän mukaan Aarnio seurasi murhahanketta huumetutkinnan varjolla. Osa tekijöistä oli tapahtumien aikoihin poliisin tarkkailussa ja telekuuntelussa. Esimerkiksi murhasta aiemmin tuomittu Janne Raninen on ihmetellyt häneen kohdistuneen huumetutkinnan todellista luonnetta. Vilhunen taas on syyttäjän mukaan kertonut, että huumetutkinnan televalvonnalla Aarnio pyrki saamaan tietoa tulevaa henkirikostutkintaa varten.

Vuosaaren palkkamurhasta elinkautisiin on aiemmin tuomittu Ranisen lisäksi kolme ihmistä. Hänen, Jani Leinosen ja Raimo Anderssonin katsottiin murhanneen rikollispiireissä vaikuttaneen ruotsalais-turkkilaisen Volkan Ünsalin baari-illan jatkoilla vuosaarelaisasunnossa lokakuussa 2003. Ruotsalainen Leopoldo Gonzalez Carmona tuomittiin yllytyksestä murhaan.

Tutkinta avattiin uudelleen Helsingin poliisilaitoksen tekemän tutkintapyynnön perusteella vuonna 2015, kun poliisille oli toimitettu uutta tietoa henkirikoksesta.

Syyttäjä: Vilhunen joko tekijäkumppani tai yllyttäjä

Syyttäjän mukaan Vilhusen osallisuudesta murhaan ei jää varteenotettavaa epäilyä. Syyttäjä katsoo, että Vilhunen on osallistunut murhaan joko tekijäkumppanina tai yllyttäjänä.

Näyttö Vilhusen syyllisyydestä muodostuu syyttäjän mukaan aiemmin murhasta tuomittujen kertomuksista. Vilhunen oli läheisissä väleissä Ranisen kanssa, joka suunnitteli lapsuudenystävänsä murhaa. Raninen ei huvikseen ”lörpötellyt” asiasta jengipomoksi tietämälleen Vilhuselle, syyttäjä katsoo.

– Raninen on halunnut Vilhusesta alkuvaiheessa apua, ja lopulta murha on siirretty Vilhusen järjestämille tekijöille kokonaan, syyttäjä Perttu Könönen sanoi.

Syyttäjän mukaan Vilhunen järjesti tekijöiksi Anderssonin ja Leinosen. Leinonen kertoi omassa kuulemisessaan, että oli suostunut murhahankkeeseen mukaan Vilhusen korkean aseman takia.

Anderssonia ei ole oikeudenkäynnissä voitu kuulla, sillä hän kuoli henkirikoksen uhrina vuonna 2018. Syyttäjä kuitenkin katsoo, että hänen esitutkintakertomuksestaan muodostuu yksityiskohtainen ja vakuuttava kertomus Vilhusen osallisuudesta. Könönen viittasi muun muassa siihen, miten Andersson on kertonut murhapalkkion jakamisesta. Andersson kertoi Vilhusen saaneen palkkiosta 20 prosenttia, josta osa oli lainaa. Syyttäjä katsoo, että jos joku haluaisi valehdella, hän ei keksisi ylimääräistä kertomusta lainasta.

Aarnio kiistää tienneensä, Vilhusen mukaan hänelle kostettiin

Loppulausuntonsa antavat tänään vielä Aarnio ja Vilhunen. Aarnion puolustus on aiemmin todennut, ettei Aarniolla ollut mitään yksityiskohtaista tietoa, jonka perusteella hän olisi voinut estää henkirikoksen.

Ünsal oli saanut aiempia uhkauksia Ruotsissa ja ollut todistajansuojeluohjelmassa, josta oli kuitenkin irtautunut. Aarnion kirjallisen vastauksen mukaan Helsingin poliisiinkin oli "mitä ilmeisimmin" kantautunut huhuja Ünsaliin kohdistuvasta uhasta, mutta niiden todenperäisyyttä ei pystytty varmistamaan.

Oikeudessa Aarnio kiisti jälleen, että olisi saanut Vilhuselta etukäteen tietoa henkirikoksesta. Aarnion mukaan asiasta oli liikkeellä korkeintaan "yleistä huhun tasoista tietoa".

Vilhusen mukaan murhasta aiemmin tuomitut tekivät hänestä väärän ilmiannon kostoksi siitä, että hän teki yhteistyötä Aarnion kanssa ja toimi poliisin tietolähteenä.

Vilhunen sanoi oikeudessa, että yksi murhasta aiemmin tuomituista miehistä olisi vaatinut häneltä kymmenientuhansien eurojen korvauksia vasikoinnista. Vilhusen mukaan rahoja oli yritetty periä myös hänen perheeltään.