THL uskoo, että influenssarokotteet riittävät suuresta kysynnästä huolimatta

Koronavirus on saanut ihmiset hankkimaan influenssarokotteita aiempaa enemmän.

Influenssarokotusten kysynnän kasvu on yllättänyt yksityiset terveydenhoitoketjut. Sekä Terveystalo että Mehiläinen ovat kertoneet, että ne eivät tällä hetkellä pysty tarjoamaan aikoja influenssarokotukseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek kuitenkin uskoo, että influenssarokotetta riittää julkisella puolella kaikille niille, joille se rokotusohjelman mukaan kuuluu ja jotka niitä haluavat.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

THL:n varastoista on toimitettu kuntiin yli 1,3 miljoonaa pistettävää annosta ja noin satatuhatta nenäsumuteannosta. Lukemat ovat samanlaisia kuin aiempina vuosina tähän vuodenaikaan.

Lisäksi THL:lla on varastossa runsaat 300 000 annosta tämän kauden rokotteita.

– Meillä on jäänyt joka vuosi reilut 200 000 annosta käyttämättä. Olemme ajatelleet, että se toimii puskurina, jos ihmiset ottavat rokotteita nyt enemmän kuin aiemmin.

Rokotteen ostaminen ulkomailta taas voisi olla hankalaa, jos rokotteet loppuisivat kesken.

– Odotusarvo on, että muualla on samanlainen tilanne, koska koronavirus yhä jyllää. Monet maat ovat jo etukäteen tilanneet rokotteita enemmän kuin aiemmin, koska heillä ei ole ollut niin laajaa influenssarokotusohjelmaa kuin meillä.

Julkisen puolen rokotteet varattu riskiryhmäläisille

Julkisen puolen influenssarokotteet on varattu kansallisen rokoteohjelman mukaan riskiryhmille, ja näin on myös Husissa. Heitä ovat muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, raskaana olevat naiset, kaikki 65 vuotta täyttäneet, alle 7-vuotiaat lapset ja sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat.

Samanaikaisesti sairastettu influenssa ja covid-19 ovat huono yhdistelmä kenelle tahansa, mutta aivan erityisesti riskiryhmille. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä kerrotaan, että rokotteiden kysyntä koronaviruksen vuoksi näkyy sielläkin.

Anttilan mukaan sairaaloiden rokotteet ovat riittäneet ainakin henkilökunnalle.

– Meillä on rokotuspisteitä sairaanhoidossa oleville ja heidän lähiomaisilleen. Niissä on ollut aika paljon rokotettavia. Määrä on selkeästi lisääntynyt, sanoo Husin infektiolääkäri Veli-Jukka Anttila.

Koronatoimet estävät myös influenssan leviämistä

Ruuhkia on myös lisännyt se, että massarokotustapahtumia ei voida järjestää koronatilanteen vuoksi, vaan ihmiset ovat joutuneet varaamaan rokotukseen itse aikoja.

Nohynek huomauttaa, että koronarajoitukset estävät myös influenssan leviämistä.

– Influenssakausi ei ole Suomessa alkanut. Koronavarotoimet vaikuttavat myös influenssan kuten muidenkin hengitysteitse leviävien virusten ja bakteerien ilmaantumiseen. Vaikkei rokotetta olisi vielä saanut, niin vielä ei ole liian myöhäistä.