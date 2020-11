Kouvolassa Kauppalankadulla sijaitsevan kolmikerroksisen kerrostalon ullakkotiloissa on syttynyt tulipalo, kertoo päivystävä palomestari Ilpo Kopra STT:lle. Paikalla on hänen mukaansa toistakymmentä pelastuslaitoksen yksikköä. Ainakin muutamia ihmisiä on altistunut savulle, ja heidät on ohjattu ensihoitoon.

Sammutustoimet jatkuvat ja savusta aiheutuu savuhaittaa lähellä oleville, alatuulen puolella oleville asuinkerrostaloille, Kopra kertoo. Palon takia on annettu vaaratiedote. Mainos alkaa Mainos päättyy Kouvolan Sanomien tietojen mukaan kerrostalon katto on kokonaan tulessa. Palava rakennus sijaitsee lehden mukaan paloaseman välittömässä läheisyydessä. Pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta puoli viiden maissa iltapäivällä.