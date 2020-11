Yön uutiskooste: Vuoristo-Karabahiin sovittu tulitauko, Aasian pörssit avautuivat pirteästi rokoteuutisen vanavedessä

Presidentti Halonen toivoo Bidenille tukea USA:n palauttamisessa kansainväliseen yhteistyöhön

Presidentti Tarja Halonen toivoo jakolinjojen Yhdysvalloissa eheytyvän presidentinvaalien jälkeen siten, että maassa kyettäisiin tulokselliseen poliittiseen yhteistyöhön. Halosen mukaan Yhdysvallat on Joe Bidenin johdolla hyvin tervetullut takaisin kansainväliseen yhteistyöhön muun muassa YK:n ja sen erityisjärjestöjen piirissä.

Vaikka Yhdysvaltojen presidentillä on paljon omaa valtaa ulkopolitiikassa, tuki kotikentältä antaa lisää uskottavuutta kansainvälissä neuvotteluissa, Halonen sanoo STT:n haastattelussa.

Kamala Harrisin valintaa ensimmäisenä naisena Yhdysvaltojen varapresidentiksi Halonen pitää merkittävänä askeleena. Hän toivoo, että muutoksessa päästään alkua pidemmälle ja Harris saa aikanaan myös naispuolisia seuraajia.

THL: Korona-aika on lisännyt yksinäisyyden tunnetta

Koronaepidemia on lisännyt yksinäisyyden tunnetta noin neljänneksellä työikäisistä ihmisistä, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijaraportista.

Yksinäisyyden tunteita kokevien osuus on laskenut hieman keväästä. Silloin yksinäisyyttä poti 32 prosenttia työikäisistä, kun luku oli syys-lokakuussa 26 prosenttia.

Yksinäisyyttä koetaan hieman enemmän nuoremmassa ikäluokassa ja korkeammin koulutetuilla, kuin vanhemmilla ja vähemmän koulutetuilla.

Nyt julkaistu raportti on jatkoa keväällä tehdylle koronaepidemian vaikutuksia tutkineelle raportille.

Venäjän Vladimir Putin: Armenian ja Azerbaidzhanin välillä on sovittu totaalisesta tulitauosta Vuoristo-Karabahiin

Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoo, että Armenian ja Azerbaidzhanin välillä on sovittu "totaalisesta tulitauosta" Vuoristo-Karabahin alueella.

Tauon on ollut tarkoitus alkaa puoliltaöin Moskovan aikaa.

Uutistoimisto AFP uutisoi aiemmin Armenian pääministeri Nikol Pashinjan kertoneen Vuoristo-Karabahin sodan päättävästä sopimuksesta. Tass kertoi Pashinjanin kertoneen julkilausumasta.

Taistelut Vuoristo-Karabahissa leimahtivat syyskuun lopussa, ja niissä tiedetään kuolleen ainakin toistatuhatta ihmistä. (Lähde: AFP)

Yhdysvaltain oikeusministeri Barr kertoo osavaltioita tutkimaan syytökset vaalien säännönvastaisuuksista

Yhdysvalloissa oikeusministeri William Barr on muistuttanut osavaltioita siitä, että niiden tulisi tutkia syytökset äänestyksen säännönvastaisuuksista ennen kun osavaltioissa vahvistetaan presidentinvaalien tulokset. Asiasta uutisoivat muun muassa CNN ja useat muut mediat, jotka pohjaavat tietonsa uutistoimisto AP:hen.

Istuvan presidentin Donald Trumpin vaalikampanja on aloittanut oikeustoimia ympäri maata. Trump on toistuvasti väittänyt, että vaaleissa olisi tapahtunut vilppiä. Vilpistä ei kuitenkaan ole löydetty laajoja riippumattomia todisteita.

Lauantaina uutisoitiin, että demokraattien Joe Biden voitti Yhdysvaltain presidentinvaalit.

CNN: Trumpin erottama Esper hyväksyy presidentin päätöksen, viittaa perustuslakiin

Yhdysvaltain istuvan presidentin Donald Trumpin erottama puolustusministeri Mark Esper kertoo hyväksyvänsä Trumpin erotuspäätöksen. Asiasta kertoo uutiskanava CNN, joka on saanut haltuunsa kopion Esperin kirjeestä.

Median mukaan Esper kirjoitti palvelevansa maata perustuslakia kunnioittaen, minkä takia hän hyväksyy Trumpin päätöksen vaihtaa ministeriä.

Trump kertoi eilen Twitterissä Esperin potkuista. Esper ja Trump ovat olleet erimielisiä ainakin sotilashenkilöstön käyttämisestä mielenosoitusten rauhoittamiseen. Lisäksi Esper ei ole pitänyt kiirettä Yhdysvaltojen joukkojen vetämisellä pois Afganistanista.

Esper aloitti puolustusministerinä kesäkuussa 2019.

Meksikossa ammuttiin jälleen toimittaja, seitsemäs journalistin surma vuoden sisään

Meksikossa aseistautunut mies ampui eilen toimittajan, kertovat paikalliset viranomaiset. Kyseessä on seitsemäs toimittajaan kohdistunut surma vuoden sisään.

Toimittaja Israel Vazquez Rangelin työnantaja kertoo tämän olleen juttukeikalla, kun tätä ammuttiin. Rangel oli ollut raportoimassa Keski-Meksikon Salamancassa löydetyistä ihmisjäännöksistä.

Rangel kuoli sairaalassa.

Meksiko on yksi maailman vaarallisimmista maista toimittajille. Vuodesta 2000 yli sata toimittajaa on surmattu Meksikossa. Vain murto-osasta tapauksista on annettu tuomiot. (Lähde: AFP)

Aasian pörssit avautuivat pirteästi rokoteuutisen vanavedessä

Aasiassa pörssipäivä on alkanut nousutunnelmissa sen jälkeen, kun maanantaina lääkejätti Pfizer ja saksalaisyhtiö Biontech kertoivat myönteisiä uutisia koronavirusrokotteesta.

Japanissa Tokion pörssin Nikkei 225 -indeksi avasi noin 1,5 prosentin nousussa. Laajempi Topix-indeksi oli kaupankäynnin alussa myös noin 1,5 prosenttia plussalla.

Hongkongin pörssin Hang Seng -indeksi kipusi noin 1,76 prosenttia.

Lisäksi Kiinassa Shanghai Composite oli noin 0,4 prosenttia plussalla. Sen sijaan Shenzen Composite -indeksi vajosi 0,07 prosenttia. (Lähde: AFP)

Wall Streetillä Dow Jones sulki 3 prosenttia plussalla

New Yorkissa pörssit sulkeutuivat maanantaina kaupankäynnin alkua maltillisemmassa nousussa. Pörssikurssit ampaisivat maanantaina nousuun, kun lääkejätti Pfizer ja saksalaisyhtiö Biontech kertoivat myönteisiä uutisia koronavirusrokotteesta.

Wall Streetillä teollisuusosakkeiden Dow Jones -indeksi oli lähes 3 prosentin nousussa, ja laaja-alainen S&P 500 -indeksi nousi 1,2 prosenttia.

Teknologiapainotteinen Nasdaq kuitenkin laski 1,5 prosenttia. (Lähde: AFP)