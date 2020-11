Suomessa 220 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on raportoitu 220 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisten kahden viikon aikana Suomessa on vahvistettu yhteensä 2 944 tartuntaa, mikä on 280 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin vahvistettiin yhteensä 2 664 tartuntaa.

Yhteensä Suomessa on vahvistettu koronaviruspandemian aikana 18 107 koronavirustartuntaa.

Suomessa on raportoitu koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemantapauksia yhteensä 363. THL kertoi eilen, että sairaalahoidossa on ympäri maata yhteensä 86 ihmistä, joista 13 tehohoidossa.

Sairaalahoitoa vaativista koronatartunnan saaneista noin puolet on Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalaan (HYKS) erityisvastuualueella.

Sairaanhoitopiirit raportoivat koronavirukseen liittyvät kuolemantapaukset ja sairaala- sekä tehohoidossa olevien määrät maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Koronatartunnasta ei erityistä vaaraa raskaana oleville

Koronaviruksen aiheuttama tauti on tilastojen perusteella lasta odottavilla naisilla ja ei-odottavilla hyvin samanlainen, sanoi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) tiedotustilaisuudessa puhunut professori ja Naistenklinikan johtava ylilääkäri Seppo Heinonen.

– Jos jompaan kumpaan suuntaan täytyy sanoa, odottavilla naisilla jopa vähän lievempi tauti, Heinonen sanoi.

Lievemmän taudinkuvan arvellaan johtuvan siitä, että naisen immuunivaste heikkenee odotusaikana. Näin voimakkaan immuunivasteen aiheuttama vakava koronatauti voisi olla hieman lievempi.

Heinosen mukaan äidin koronavirustartunnan vaikutukset sikiöön ovat vähäiset, eikä sikiö yleensä saa tartuntaa äidiltään.

– Meillä on hyvät mahdollisuudet estää synnytyksenkin aikana taudin leviäminen, Heinonen sanoi.

Husin alueella on koko pandemian aikana ollut sairaalahoidossa 14 raskaana olevaa tai synnyttäjää, joilla on ollut koronavirustartunta. Arvion mukaan Husin alueella on pandemian aikana ollut noin sata koronavirustartunnan saanutta raskaana olevaa naista.

Naistenklinikalla on testattu 610 synnyttämään tulevaa naista, joista positiivisen koronanäytteen on antanut kuusi. Yhdellä tuhannesta synnyttäjästä on ollut vaikea koronaviruksen aiheuttama tauti.

Husin alueen koronatilanne hallinnassa

Husin alueella todetaan nyt viikoittain 700–800 uutta koronavirustartuntaa. Tilanne on siitä huolimatta hallinnassa, kertoi Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi tiedotustilaisuudessa.

Mäkijärven mukaan sairaalahoidossa olevien koronaviruspotilaiden aiheuttama kuormitus ei tällä hetkellä juuri haittaa sairaaloiden normaalia toimintaa. Husin alueella sairaalahoidossa on yli 20 koronapotilasta.

– Viime viikonloppuna tuli kymmenen uutta potilasta sairaalaan. Se on ehkä sellainen vähän varoittava tieto, että kyllä epidemia edelleen sairastuttaa, Mäkijärvi totesi.

Husin alueella otetuista koronavirusnäytteistä hieman alle kolme prosenttia on ollut positiivisia. Näytteenottoon pääsee nopeasti, ja tulokset valmistuvat noin vuorokaudessa.

THL:n mukaan koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku Husin alueella on viimeisten kahden viikon ajalta lähes 95 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden. Koko Suomen ilmaantuvuusluku samalta ajanjaksolta on noin 51 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Sairaanhoitopiireistä viimeisten kahden viikon ajalta korkein ilmaantuvuusluku on Länsi-Pohjan alueen lähes 92 koronavirustartuntaa ja matalin Etelä-Savon noin viisi tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden.