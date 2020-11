Ministerit toiveikkaita rokoteuutisten suhteen – Vanhanen: Toivottavasti ollaan käännekohdassa

Suomen hallituksen ministerit ovat toiveikkaita sen suhteen, että maanantaina kerrotut rokoteuutiset voisivat muodostua käännekohdaksi koronaviruksen vastaisessa kamppailussa.

Lääkeyhtiöt Pfizer ja Biontech kertoivat maanantaina, että niiden kehittämä rokote on testeissä estänyt koronaviruksen aiheuttaman taudin 90-prosenttisen tehokkaasti. Uutinen herätti toivoa ympäri maailmaa koronakoettelemusten päättymisestä ja sinkautti esimerkiksi pörssikurssit tuntuvaan nousuun.

– Toivottavasti jälkikäteen ensi vuoden puolella voidaan todeta, että nyt tultiin käännekohtaan. Se oli merkittävä uutinen ja varmasti monista muista lääkealan yrityksistä kuullaan vielä samanlaisia uutisia, valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) sanoi toimittajille saapuessaan hallituksen neuvotteluihin Säätytalolle.

Vanhasen mukaan rokoteuutisen psykologinen vaikutus on suuri.

– Uskon siihen, että tämä toimii sen puolesta, että ennusteet maailmantalouden ensi vuoden kasvusta voisivat toteutua. Sillä on tavattoman suuri vaikutus Suomen kannalta. Meidän taloutemme kehitys on täysin riippuvainen siitä, miten EU:n, Yhdysvaltain ja Kiinan elvytys onnistuu, ja siinä tämä rokote on aivan avainasemassa, Vanhanen jatkoi.

"Suunta alkaa olla oikea"

Hallituksen neuvotteluissa käsiteltiin keskiviikkona muun muassa epidemiologista tilannetta ja myös rokotetilannetta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) piti maanantaina kuultua rokoteuutista lupaavana.

– Tässä vaiheessa ei pysty ottamaan kantaa pelkästään julkisuudessa esitettyjen arvioiden pohjalta siihen, kuinka lupaavista tuloksista on kysymys, mutta kyllä ne kertovat, että suunta alkaa olla oikea. Kyllä sitä päivää on odotettu, että alkaisimme saada suojaa tätä tautia vastaan, Kiuru sanoi saapuessaan neuvotteluihin.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) luonnehti maanantain rokoteuutista positiiviseksi.

– Se tieto, mitä koko maailma nyt odottaa on se, mikä on se aikataulu, että rokotteita saadaan niin laajassa mittakaavassa, että niitä voidaan tarjota kattavasti väestölle, Andersson sanoi.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon (kesk.) sanoi olevansa varovaisen toiveikas maanantain rokoteuutisen jälkeen.

– Siihen tilanteeseen, että kaikki suomalaiset olisi päästy jo rokottamaan, on vielä pitkä matka, mutta se oli valoisa uutinen harmaan marraskuun keskellä. Odotan mielenkiinnolla jatkoa sille, Saarikko sanoi.

Saarikko sanoi pyytäneensä, että hallitus mahdollisimman pian käsittelisi rokotetilannetta ja Suomen toimintalinjaa jos ja kun rokote saadaan.

– Selvää on se, että riskiryhmät ovat etusijalla. Heidän rokottamisestaan on aloitettava ja siitä sitten edetään, Saarikko sanoi.