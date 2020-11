Yön uutiskooste: Hallitus kertoo Vastaamo-tietomurron jatkotoimenpiteistä, sairaalat äärirajoilla koronapotilaiden vuoksi Yhdysvalloissa

Kansliapäällikkö on Valkoisen talon korkea-arvoisin työntekijä. Klainin nimitys ei ole yllätys, sillä hänellä on pitkä tausta demokraattisessa puoleessa. Klain, 59, on toiminut sekä puolueen presidenttien että varapresidenttien neuvonantajana, ja on työskennellyt Bidenin kanssa tämän toimiessa varapresidenttinä.

Bidenin odotetaan kertovan muista hallintonsa korkeista nimityksistä loppuviikosta. Ministerinimityksistä hänen odotetaan kertovan vasta joulukuun alussa, CNN kertoo.

USA varoittaa Kiinaa jälleen uusista sanktioista Hongkongin vuoksi

Yhdysvallat uhkaa Kiinaa jälleen uusilla sanktioilla johtuen maan toimista Hongkongissa.

Kansallisen turvallisuuden neuvonantajan Robert O'Brienin mukaan Kiinan toimet Hongkongin alueparlamentissa osoittavat, että maa rikkoo kansainvälisiä sitoumuksiaan.

Hongkongin alueparlamentin demokratiamieliset oppositioedustajat ilmoittivat keskiviikkona eroavansa protestina neljän edustajan erottamiselle.

Neljä oppositioedustajaa erotettiin alueparlamentista aiemmin keskiviikkona uuden Manner-Kiinassa säädetyn lain tultua voimaan. Uuden säädöksen perusteella Hongkong voi erottaa edustajan ilman oikeuskäsittelyä, jos häntä pidetään uhkana kansalliselle turvallisuudelle. (Lähde: AFP).

Yhdysvaltalaissairaalat äärirajoilla koronapotilaiden vuoksi

Yhdysvalloissa sairaalat ovat täyttymässä yli rajojensa koronapotilaiden vuoksi.

Tiistaina yli 61 000 ihmistä oli sairaalahoidossa koronavirukseen liittyvän taudin vuoksi, mikä on ennätysmäärä.

Yksi pahimmista epidemian keskipisteistä sijaitsee tällä hetkellä Keskilännessä.

Sairaalapotilaiden määrässä taas erityisen huolestuttava tilanne on Texasin osavaltiossa, jossa tartuntojen määrä on ylittänyt yli miljoonan.

Osavaltiossa sijaitsevan El Pason kaupungin sairaaloissa on hoidettavana yli 1 000 koronapotilasta. Kaupungissa on jouduttu muuttamaan sotilassairaaloita koronapotilaiden hoitopaikoiksi. (Lähde: AFP).

Hallitus kertoo tänään Vastaamo-tietomurron jatkotoimenpiteistä

Hallitus pitää tänään torstaina valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen tiedotustilaisuuden Psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistuneen tietomurron jatkotoimenpiteistä. Tiedotustilaisuus alkaa noin puoli kahdelta. Tilaisuudessa ovat paikalla perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.), oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) ja kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.).

Keskiviikkona paljastui, että Vastaamo arvioi alun perin tietomurron uhrien määrän olleen noin tuhat asiakasta. Poliisin mukaan tietomurto on tosiasiassa koskenut kymmenientuhansien asiakkaiden tietoja.

Kulttuuri- ja tiedeministeri Annika Saarikko (kesk.) kertoi keskiviikkona, että hallituksen keskusteluissa nousseena poliittisena tahtona on ollut henkilötunnuksen vaihtamisen helpottaminen.

Suomi yllätti jalkapallossa hallitsevan maailmanmestarin Ranskan

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue voitti Pariisissa maaottelussa maailmanmestari Ranskan yllätyksellisesti 2–0.

Suomen maalit tekivät avauspuoliajalla miesten maajoukkueen ensikertalaiset Marcus Forss ja Onni Valakari. Hyökkääjä Forss laukoi 28. minuutilla läpiajosta 1–0. Keskikenttäpelaaja Valakari lisäsi kolme minuuttia myöhemmin laukauksellaan johdon 2–0:aan.

Suomi ei ole aiemmin koskaan voittanut Ranskaa.

Suomi kohtaa seuraavaksi sunnuntaina Kansojen liigassa vieraissa Bulgarian.

Äärimmäisen harvinainen vaaleanpunainen timantti huutokaupattiin 22 miljoonalla

Siperiasta pari vuotta sitten löydetty vaaleanpunainen timantti on huutokaupattu noin 22 miljoonan euron hintaan eilen Sveitsissä.

Online-huutokauppa kesti vain muutamia minuutteja. Ostajan henkilöllisyys jäi kuitenkin anonyymiksi.

Huutokaupan pitäjä Benoit Repellin kutsui timanttia "luonnonihmeeksi". Eilen myyty jalokivi oli hiottu Siperiasta vuonna 2017 löytyneestä timantista, jota pidetään suurimpana tähän mennessä löytyneenä vaaleanpunaisena timanttina.

Pinkit timantit ovat äärimmäisen harvinaisia jalokiviä. (Lähde: AFP)