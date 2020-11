S-ryhmä: Suomalaiset suosivat sushia ja sokerittomia juomia

S-ryhmän myyntitilastojen mukaan Suomessa ostetaan yhä enemmän muun muassa tuorekalaa, sokerittomia juomia sekä sushia.

Esimerkiksi tuorekalan suosio nousi vuodessa 20 prosenttia. Maan suosituin kala on lohi, mutta alueellisia eroja on havaittavissa muun muassa muikkualue Savon ja kuhaa suosivien Kanta- sekä Päijät-Hämeen välillä.

Sushin suosio S-ryhmän ruokakaupoissa on puolestaan kymmenkertaistunut kuluneen vuoden aikana.

Sokerittomien juomien osuus kaikista myydyistä virvoitusjuomista on paikoin jo yli puolet.

Lisäksi alkoholittomien oluiden osuus on kasvanut monilla alueilla yli kahteen prosenttiin kaikista panimojuomista. Erityisesti alkoholittomat oluet maistuvat pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla. Pienpanimotuotteiden osuus kotimaisten oluiden litramyynnistä on puolestaan noin viisi prosenttia.

Leivontaan sopivia jauhoja ostetaan eniten Itä-Suomen alueella suhteessa ostosten määrään. Alueella ostetaan myös vähiten valmisruokaa, mikä viittaa kotitalouksien korkeaan aktiivisuuteen ruuanlaitossa.

Peruna pitää pintansa

Suomalaisten tuttu ja turvallinen ruokakasvi eli peruna nostatti suosiotaan koronakevään aikana. Sitä on ostettu tänä vuonna kahdeksan prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Perunan ydinaluetta on Pohjanmaa, jossa sen osuus on 22 prosenttia kaikista hedelmä-vihannesosastolta myydyistä kasviskiloista.

Kun suomalaiset haluavat maustaa ruokaansa yrteillä, tarttuvat he useimmiten tillin, basilikan ja persiljan varsiin. Yrteissäkin on havaittavissa alueellisia eroja, sillä esimerkiksi Satakunnassa ja Suomen lounaisosissa suositaan tilliä ja pääkaupunkiseudulla puolestaan korianteria.

Pääkaupunkiseudulla kulutetaan kasvipohjaisia ruokajuomia kaksinkertaisesti maan keskiarvoon nähden. Myös vegaaniset tuotteet maistuvat alueella, sillä niiden osuus on 50 prosenttia korkeampi muun maan keskiarvoon verrattuna. Korona-aikana ihmiset ovat myös ostaneet enemmän lihankorvikkeita, joiden myynti on kasvanut noin 20 prosenttia.

Myyntidata on kerätty marraskuussa 2020, ja siihen lukeutuvat Prisma, S-market, Sale, Alepa ja Food Market Herkku -myymälät sekä ruoan verkkokauppa kautta maan. Tiedot koostuvat pääosin aikaväliltä lokakuu 2019–lokakuu 2020, paitsi tuorekalojen kohdalla, jossa vertailujakso on toukokuu 2019–toukokuu 2020.