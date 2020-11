Vastaamolle on lähdössä tietomurron vuoksi ainakin kymmeniä vahingonkorvausvaatimuksia – yksittäinen korvaus jopa 10 000 euroa

Lakiasiaintoimisto Suomen Potilasvahinkoapu kertoo torstaina saaneensa lähes 50 yhteydenottoa Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron uhreilta. Yhtiön toimitusjohtaja Joni Siikavirta kertoo yhtiön auttavan uhreja lähettämällä Vastaamolle alustavat, oikeudellisesti perustellut vahingonkorvausvaatimukset.

Siikavirta kertoo odottavansa yhteydenottoja vielä viikon ajan, jonka jälkeen hän lähestyy Vastaamoa korvausvaatimusten kanssa. Hänen mukaansa korvausvaatimukset tulevat olemaan 1 000–10 000 euroa riippuen tietojen arkaluonteisuudesta ja siitä, onko uhrin tiedot vuodettu vai myös julkaistu.

– Tällaisesta asiasta ei ole olemassa ennakkotapauksia, joten korvausvaatimukset ovat vähän arvionvaraisia, Siikavirta sanoo STT:lle.

Siikavirran mukaan korvausvaatimusten arviot perustuvat henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suosituksiin. Kyse on kärsimyskorvauksista.

Siikavirta sanoo, että Vastaamolle tullaan antamaan noin kuukauden vastausaika. Vastaamon vastauksista riippuen kunkin uhrin kanssa harkitaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä.

Siikavirta sanoo, että Vastaamo on käsitellyt arkaluonteisia henkilötietoja tietosuoja-asetuksen vastaisesti ja huolimattomasti. Tämän perusteella Vastaamolla on Siikavirran mukaan vahingonkorvausvastuu niitä henkilöitä kohtaan, joiden tietoja on päässyt leviämään henkilörekisterin ulkopuolelle.

Potilasvahinkoapu avustaa tietomurron uhreja ilmaiseksi ainakin siihen saakka, kunnes Vastaamon vastaus saadaan.

– Jos Vastaamo kiistää korvausvastuunsa, niin sitten joudutaan miettimään seuraavaa askelta. Käräjäoikeus on sitten viimeinen keino.

Keskiviikkona selvisi Vastaamon arvioineen alun perin tietomurron uhrien määräksi noin tuhat asiakasta. Asia paljastui viranomaisilmoituksesta, jonka Vastaamo lähetti tapahtuneen jälkeen tietosuojavaltuutetulle. Poliisin mukaan tietomurto on tosiasiassa koskenut kymmenientuhansien asiakkaiden tietoja. Poliisihallituksen mukaan tämän viikon alkuun mennessä rikosilmoituksia oli tehty noin 25 000 kappaletta.