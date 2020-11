Pieksämäen taimitarhan tartuntaryppäässä altistuneita yli 120

Pieksämäellä todetussa suuressa koronaviruksen tartuntaryppäässä on altistuneita noin 120–150, kertoo Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä. Altistuneet on asetettu karanteeniin.

– Kaikki selkeät kontaktit on pystytty asettamaan karanteeniin. Tämän ryppään osalta on pystytty estämään se, ettei tule jatkotartuntoja enää, Seppälä kertoo STT:lle.

Pieksämäellä Partaharjun puutarhan lähes 200 ihmisen joukkotestauksessa raportoitiin torstaina yhteensä 64 uutta koronavirustartuntaa. Aiemmin tällä viikolla taimitarhan tautiryppäästä todettiin kuusi tartuntaa, minkä takia Essote päätti järjestää suuren joukkotestauksen.

Alkuviikolla todetut tartunnan saaneet olivat Seppälän mukaan olleet oireisia, minkä vuoksi he olivat hakeutuneet päivystykseen ja siellä koronatestattavaksi.

Seppälän mukaan eilisen jälkeen ei ole todettu enää uusia tartuntoja.

– Olemme testanneet koko porukan, joka siellä on ollut. Jatkotestauksia negatiivisen tuloksen saaneille ja altistuneille tehdään ensi viikon alussa.

Nyt Essotessa selvitetään, kuinka paljon koronan saaneet ovat altistaneet ihmisiä ennen tartuntojen toteamista, Seppälä kertoo. Koronan saaneiden liikkeitä käydään tarkemmin läpi viimeisen parin viikon ajalta.

Kolmasosa todetuista tartunnan saaneista sairastanut taudin aiemmin

Isolla osalla koronatartunnan saaneista on tällä hetkellä lieviä oireita. Valtaosa on oireettomia, Essote kertoo.

Seppälän mukaan arviolta noin kolmasosa 64:stä tartunnan saaneesta oli sairastanut taudin jo aiemmin viimeisen kuukauden aikana. Näillä ihmisillä korona oli oireeton tai lieväoireinen, Seppälä selventää.

– Sellaisia oireita on ollut valtaosalla, että he eivät olisi osanneet kuvata niitä ilman, että asiaa olisi heiltä tentattu. Ei mitään voimakasoireisia, vaan esimerkiksi poikkeavaa väsymystä, vähän nenän tukkoisuutta ja haju- ja makuaistin ongelmaa.

Pieksämäellä on todettu myös muutamia yksittäisiä tartuntoja, joiden lähde on jäänyt tähän asti epäselväksi. Nyt ne on nyt pystytty yhdistämään Partaharjun puutarhan tartuntaketjuun.

– He ovat esimerkiksi käyneet samassa ruokakaupassa, missä on käynyt näitä puutarhatyöntekijöitä, Seppälä sanoo.

Essote tiedottaa, että viimeisen viikon aikana myös muut ihmiset ovat voineet altistua koronalle useissa paikoissa Pieksämäellä, varsinkin ruokakaupoissa. Lisäksi virukselle on voinut altistua sunnuntaina Pieksämäen ortodoksisessa kirkossa kello 10–12.