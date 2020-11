HS:n lähteet: Keskustan puheenjohtajavaihdos on kohentanut hallituksen tunnelmaa

Lehti haastatteli asiasta päälle kymmentä keskeisellä paikalla olevaa hallituspuolueen edustajaa.

Lehden mukaan hallituskumppanit ovat kiitelleet Saarikon ratkaisuhalukkuudesta ja hyvähenkisestä neuvottelemisesta.

– Nyt siellä (keskustassa) on selkeästi valittu se tie, että halutaan olla hallituksessa ja tehdä yhteistyötä. Se on ollut selvä muutos ja se on helpottanut selkeästi tekemistä täällä, lehdelle kommentoidaan.

Lähteet kertovat Saarikon olevan erilainen verrattuna Kulmuniin. Eräs haastatelluista sanoi Kulmunin näyttäytyneen yhteistyökyvyttömänä.

Saarikko valittiin keskustan puheenjohtajaksi syykuussa.