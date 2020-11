Suomessa todettu 213 uutta koronatartuntaa

Yhteensä tartuntoja on keväästä lähtien raportoitu 19 315. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Suomessa on raportoitu 213 uutta koronavirustartuntaa, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedoista. Kahdessa viikossa on raportoitu 3 024 tartuntaa, mikä on 157 tartuntaa enemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.

Yhteensä tartuntoja on keväästä lähtien raportoitu 19 315.