Uutisanalyysi: Pohjois-Atlantin huoltoreittejä ja Norjan rannikkoa puolustetaan Pohjois-Suomessa

Tuoreessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa on toteamus, jonka mukaan ”Suomi ei salli alueensa käyttämistä vihamielisiin tarkoituksiin muita valtioita vastaan”. Lausetta on sekä kiitetty että moitittu, mutta molemmissa tapauksissa se on ilmeisesti luettu samassa kylmän sodan perinnön hengessä: Suomi ei salli lännen tai Naton uhata kauttaan Venäjää.