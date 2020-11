Kuntavaalien tulos voi ratketa tavallista hitaammin – syynä ääntenlaskun koronavarotoimet

Ensi kevään kuntavaalien tulosta saatetaan joutua odottamaan tavanomaista pidempään. Näin arvioi oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen STT:lle.

Tämä johtuu siitä, että tuloslaskenta saattaa hidastua koronavarotoimien vuoksi. Kun turvavälejä joudutaan pitämään myös ääntenlaskupaikoissa, voi olla, että laskijoita ei ole yhtä paljon kuin tavallisesti.

– Kannattaa asennoitua siihen, että turvavälinpitämissuosituksesta johtuen vaalitulos ei valmistu ihan siinä aikataulussa kuin aiemmin, Jääskeläinen sanoo.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Myös ennakkoäänten laskenta voi viivästyä samoista syistä.

– Voi olla, että ennakkoäänestyksen tulos kello 20 ei ole ihan niin täydellinen kuin aiemmissa vaaleissa, hän sanoo.

Yleensä ennakkoäänistä on ollut laskettuna jo huomattava osa kello 20.

Jääskeläisen mukaan koko tulos valmistuisi kuitenkin yön pikkutunteihin mennessä.

Kynnys vaalien siirtämiseen korkea

Jos koronatilanne pysyisi Suomessa vastaavan kaltaisena kuin nyt, kuntavaalit voitaisiin Jääskeläisen arvion mukaan järjestää suunnitellusti 18. huhtikuuta. Kuntavaaleihin on kuitenkin viisi kuukautta aikaa, joten epidemiatilanne voi muuttua olennaisesti.

Kynnys vaalien siirtämiseen on silti korkea.

– Lähtökohta on edelleen, että kynnys vaalien siirtämiseen eteenpäin on korkea, mutta jos tilanne on tarpeeksi huono, kynnys voidaan toki ylittää, Jääskeläinen kertoo.

Hän ei osaa sanoa, miten paljon epidemiatilanteen pitäisi huonontua, jotta lykkäämistä harkittaisiin.

– Tämä on asia, joka pitää hyvin laajalla keskustelulla käsitellä. Siinä varmaan ovat terveysviranomaiset keskeisessä asemassa.

Siirtämisestä päättämiseen tarvittaisiin laaja poliittinen yhteisymmärrys.

– Hallitus tuskin omatoimisesti lähtee päätöstä tekemään vaan keskustelee opposition kanssa. Teknisesti se edellyttää hallituksen esitystä eduskunnalle eli lain muutosta.

Eduskunta voi päättää kuntavaalien siirtämisestä yksinkertaisella enemmistöllä. Se tarkoittaa, että hallituspuolueet pystyisivät halutessaan enemmistöllään ajamaan läpi kuntavaalien siirron.

Äänestyspaikoille hygieniasuosituksia

Oikeusministeriö laatii yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa hygieniasuosituksia äänestyspaikkoja varten.

– Turvavälit ovat erittäin tärkeitä, ja niiden pitämisestä kuntien täytyy huolehtia. Äänestyspaikkoja täytyy olla riittävästi, jotta ihmiset eivät pakkaudu samaan paikkaan.

Voi hyvinkin myös olla, että äänestyspaikoilla suositellaan käytettäväksi maskeja ja käsidesiä.