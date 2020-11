Koronatestejä on tehty muun muassa drive-in-näytteenottopisteellä Malmin lentokentällä Helsingissä. LEHTIKUVA / Heikki Saukkomaa

Suomessa on raportoitu 228 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo. Kahdessa viikossa on raportoitu 3 010 tartuntaa, mikä on 222 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.