Pormestarikeskusteluun uusia kierroksia Helsingissä – Väyrynen harkitsee ehdokkuutta, Iltalehden mukaan Stubbia houkuteltu

Kuntavaaleihin kytkeytyvä Helsingin pormestarikilpailu sai tiistaina uusia kierroksia. Konkaripoliitikko Paavo Väyrynen kertoo olevansa valmis harkitsemaan pormestariehdokkuutta. Väyrynen on jo aiemmin ilmoittanut harkitsevansa ehdokkuutta Helsingin kuntavaaleissa.

– Uskon, että pormestariehdokkaana saattaisin vauhdittaa keskustan kannatuksen 4–5 valtuustopaikkaan, hän sanoo tiedotteessa.

Tällä hetkellä keskustalla on Helsingin valtuustossa kaksi paikkaa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kokoomus etsii parhaillaan omaa pormestariehdokastaan, sillä Helsingin nykyinen pormestari Jan Vapaavuori on sanonut, ettei hän aio tavoitella enää jatkokautta.

Iltalehti kertoo kokoomuksen entisen puheenjohtajan ja ex-pääministerin Alexand er Stubbin myöntävän, että häneltä on kyselty Helsingin pormestariehdokkuudesta. Stubb sanoo olevansa otettu asiaa koskevista kyselyistä ja kertovansa kantansa, kun tulee seuraavan kerran Suomeen.

Helsingin pormestari valitaan ensi keväänä järjestettävien kuntavaalien yhteydessä. Pormestarin valitsee valtuusto, ja pormestariksi nousee todennäköisesti suurimman puolueen ehdokas.

Tällä hetkellä Helsingin suurin puolue on kokoomus, jolla on 24 paikkaa. Toiseksi suurin puolue on vihreät 21 paikalla.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertoi perjantaina, että hän on perussuomalaisten pormestariehdokas.

SDP on asettanut ehdokkaaksi apulaispormestari Nasima Razmyarin. Lisäksi Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo aikoo asettua ehdokkaaksi.

Pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja apulaispormestarit toimialalautakuntien puheenjohtajina sekä kaupunginhallituksen jäseninä. Pormestari ja apulaispormestarit ovat päätoimisia luottamushenkilöitä.

Helsinki siirtyi pormestarimalliin kesäkuussa 2017. Kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 18. huhtikuuta 2021.