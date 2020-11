Poliisi: Espoon Suurpellossa heinäkuussa surmattu mies halusi irtautua rikollisryhmästä

Espoon Suurpellon henkirikos liittyi poliisin mukaan siihen, että rikoksen uhri halusi irtautua järjestäytyneestä rikollisryhmästä. Murhasta epäillään kahta miestä, jotka ovat edelleen vangittuina.

Hätäkeskus sai heinäkuun 7. päivänä kello 21:n aikoihin lukuisia ilmoituksia laukauksista Suurpellon Klariksentiellä. Paikalta löydettiin vuonna 1995 syntynyt mies, jota oli ammuttu. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa vammoihinsa, kertoo poliisi.

– Esitutkinnan perusteella tapaaminen henkirikoksen tapahtumapaikalla Klariksentiellä liittyi uhrin irtautumiseen järjestäytyneestä rikollisryhmästä, johon myös epäillyt kuuluvat, kertoi tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jan Aarnisalo keskusrikospoliisista tiedotteessa tiistaina.

Poliisi pitää rikosta suunnitelmallisena. Molemmat epäillyt ovat olleet vangittuina 10. heinäkuuta lähtien.

"Vahvoja kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen"

Molemmilla epäillyillä on yhteyksiä Helvetin enkelit -liivijengiin.

– Poliisin tiedon mukaan rikoksesta epäillyillä on vahvoja kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen, kertoi Aarnisalo tiedotteessa.

Toinen epäillyistä uhkasi kesällä 2013 poliisia Helvetin enkelien liivit yllään. Miestä oli epäilty pahoinpitelystä Ivalon keskustassa, ja hän oli kieltäytynyt tottelemasta kiinniottoa. Poliisi käytti mieheen kaasusumutinta, minkä jälkeen mies uhkasi poliisia.

– En ole koskaan poliisille tehnyt pahaa, mutta tällä kertaa teen, sanoi mies Rovaniemen hovioikeuden tuomion mukaan.

Hovioikeus tuomitsi miehen puolen vuoden ehdolliseen vankeuteen virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja laittomasta uhkauksesta. Uhkauksen vakavuutta lisäsivät oikeuden mukaan Helvetin enkeleiden liivit.

Poliisi on jo aiemmin kertonut, että epäillyillä on yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Sen sijaan itse henkirikoksen taustoista poliisi on tähän asti ollut vaitelias. Tutkinta on nyt valmistunut, ja kokonaisuus siirtyy syyteharkintaan.