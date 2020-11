EK:n hallituksen uusi puheenjohtaja tarjoaa pääministerille yhteistyön kättä: Uskon, että meillä on yhteinen tavoite

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) hallituksen tuleva puheenjohtaja Jaana Tuominen odottaa hyvää yhteistyötä pääministeri Sanna Marinin (sd.) kanssa. Hän sanoo uskovansa, että heillä on yhteinen tavoite säilyttää suomalainen hyvinvointiyhteiskunta.

Tuominen seuraa tehtävässä ensi vuoden alusta alkaen Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmarkia.

Hallituksen ja elinkeinoelämän välit eivät ole olleet parhaalla mahdollisella tolalla viime aikoina, mutta Tuominen tarjoaa pääministeri Marinille yhteistyön kättä.

– Toivon, että voimme yhdessä edistää mahdollisimman hyvin suomalaisten työpaikkojen säilymistä ja uudistumista, hän sanoi valintansa jälkeen medialle.

Hän arvioi, että keinoista ja lyhyen tähtäimen kysymyksistä tulee varmasti keskustelua, mutta avoin keskustelu on hänen mielestään tervettä. Hän sanoi toivovansa, että pääsee pian puhumaan Marinin ja hänen hallituksensa kanssa.

Tuomisen keinovalikoimaan kuuluvat muun muassa kannustinloukkujen purkaminen, maahanmuutto, syrjäytymisen ehkäisy ja koulutus.

Työläisperheen kasvatti

Tuominen valittiin odotetusti EK:n uudeksi puheenjohtajaksi keskiviikkona edustajiston syyskokouksessa. Hänen mukaansa työllisyysaste ja sitä kautta hyvinvointiyhteiskunnan säilyminen on hänelle tärkeää. Tuominen sanoi isoäitinä toivovansa, että hänen lapsenlapsellaan on samat mahdollisuudet kuin hänellä on ollut.

– Olen työläisperheestä, jossa ei ole ollut ylimääräistä rahaa. Hyvinvointivaltio takasi minulle mahdollisuuden kouluttautua diplomi-insinööriksi ja tehdä mielenkiintoisia tehtäviä eri maissa.

Tuominen on aiemmin työskennellyt muun muassa Fiskarsin ja Pauligin toimitusjohtajana. Tällä hetkellä hän on Finnairin hallituksen jäsen ja toimii neuvonantajana muutamalle yritykselle.

EK:n vaalivaliokunnan mukaan hänellä on vahva ja monipuolinen liikkeenjohdon kokemus globaalissa toimintaympäristössä toimivista perhe- ja pörssiyrityksistä. Hänellä on myös mittava kokemus kotimarkkinoista ja monista suomalaisille merkityksellisistä brändeistä.

EK:n väistyvä puheenjohtaja vetoaa maan hallitukseen, että sote-esitys palautetaan uudelleen valmisteltavaksi

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) hallituksen väistyvä puheenjohtaja Pekka Lundmark vetoaa maan hallitukseen, että se palauttaisi sote-esityksen uudelleen valmisteluun. Hänen mukaansa uudistus tarvitaan, mutta nyt pohjana oleva hallituksen esitys ei tuo kaivattua ratkaisua.

Lundmark ilmaisi huolensa sote-esityksestä jäähyväispuheessaan EK:n edustajiston syyskokouksessa. Hänen seuraajanaan aloittaa Fiskarsin entinen toimitusjohtaja Jaana Tuominen ensi vuoden alussa.