Useita uusia tartuntoja ja koronavirukselle altistumisia Joensuussa - altistumispaikat nyt kootusti Siun soten verkkosivuilla

Siun soten toiminta-alueella on varmistunut keskiviikon 18.11. aikana viisi uutta koronavirustartuntaa, joihin liittyy mahdollisia altistumisia muun muassa liikuntapaikoissa ja ravintoloissa perjantain ja lauantain 13.-14. marraskuuta aikana.

Altistumisia on tapahtunut lauantaina Pizza Masterissa, Jet Set -baarissa, kuntokeskus Energyllä Rantakylässä sekä Tulliportin koululla pidetyllä ryhmäliikuntatunnilla. Perjantaina altistumisia on tapahtunut Hesburger Sokos Joensuussa sekä ravintola Fah Sai Thai Kitchenissä Isossa Myyssä. Vajaa viikko sitten torstaina altistumisia on tapahtunut kuntosali Energyllä keskustassa.

Tarkemmat tiedot altistumisajankohdista löytyvät Siun soten sivuilta.

Kaikki altistumistilanteet ovat tapahtuneet Joensuussa. Tiedot on koottu Siun soten verkkosivuille http://www.siunsote.fi/koronaviruksen-altistumispaikat, jonne jatkossa kootaan ajantasainen tieto altistumispaikoista ja -ajoista.

Samassa paikassa samaan aikaan asioineiden henkilöiden tulee tarkkailla oireitaan ja ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon lievissäkin oireissa, Siun sote ohjeistaa.

Siun sote julkaisee sivuillaan tiedot sellaisista julkisista altistumispaikoista, joissa kaikkia altistuneita ei pystytä nimeämään ja henkilökohtaisesti tavoittamaan. Jos kaikki altistuneet ovat tiedossa ja heihin on oltu suoraan yhteydessä, ei tällaista altistumispaikkaa päivitetä listalle.

Listaa altistumispaikoista päivitetään säännöllisesti ja listalta poistetaan ne paikat, joiden altistumisvaarasta on kulunut yli 10 päivää. Listaukseen päivitetään tiedot, jotka ovat Siun soten jäljitystiimin tiedossa ja varmistettuja.