Yön uutiskooste: Yhdysvalloissa jo yli 250 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, pitkään alivoimalla pelannut Huuhkajat taipui Walesille

EU-maiden johtajat kokoustavat koronatilanteesta, mutta keskusteluun noussee myös budjettikiista

EU-maiden johtajat keskustelevat tänään illalla videokokouksessaan siitä, miten yhteisiä toimia koronaviruspandemian torjumiseksi voitaisiin koordinoida entistä paremmin.

Euroopan komissio antoi eilen ohjeet koronapikatestien käytöstä tietyissä erityistilanteissa ja testitulosten vastavuoroisesta tunnustamisesta EU-maissa.

Johtajien keskusteluun noussee myös ajankohtainen kiista EU:n rahapaketista. Unkari ja Puola ovat estäneet EU:n monivuotisen budjetin ja 750 miljardin euron elpymispaketin etenemisen, koska ne vastustavat rahankäytön sitomista oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen.

EU-maiden ulkoministerit keskustelevat Yhdysvaltojen vaaleista ja pohtivat jälleen Valko-Venäjän tilannetta

EU-maiden ulkoministerien videokokouksessa käsitellään tänään muun muassa Yhdysvaltojen vaaleja ja Valko-Venäjän tilannetta. Ministerien asialistalla on myös muita ajankohtaisia kansainvälisiä kysymyksiä kuten Vuoristo-Karabah ja Afganistan.

EU:ssa harkitaan uusia Valko-Venäjään kohdistuvia pakotteita, koska maan tilanne ei ole parantunut. Valko-Venäjän hallinto on puuttunut väkivalloin jo kuukausia jatkuneisiin mielenosoituksiin. Viime viikolla siviilipoliisin toimet johtivat oppositiomielenosoittajan kuolemaan.

Mielenosoituksissa on vastustettu vilpillisenä pidettyjen elokuun presidentinvaalien voittajaksi julistautunutta Aljaksandr Lukashenkaa.

Yhdysvalloissa jo yli 250 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa

Yhdysvalloissa on kuollut tähän mennessä jo yli neljännesmiljoona ihmistä koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi. Asia selviää baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannasta.

Yhden aikoihin yöllä Suomen aikaa koronaan liittyviä kuolemia oli yliopiston mukaan kertynyt Yhdysvalloissa yhteensä 250 029.

Yhdysvalloissa on määrällisesti eniten koronakuolemia ja -tartuntoja koko maailmassa. Tartuntoja maassa on varmistettu reilusti yli 11 miljoonaa.

Maa raportoi tällä hetkellä säännöllisesti joka päivä yli 1 000 uutta koronakuolemaa ja noin 150 000 uutta tapausta.

Uutiskanava CBS Newsin mukaan Yhdysvalloissa kirjattiin tiistaina yhteensä yli 1 700 uutta koronakuolemaa. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa vaaliviranomaisia ja heidän perheitään uhattu osavaltioissa, joissa Biden vei voiton presidentinvaaleissa

Yhdysvalloissa Arizonan osavaltion ylin vaaliviranomainen tuomitsee väkivaltaiset uhkaukset, jotka ovat kohdistuneet hänen perheeseensä ja henkilökuntaansa. Uhkauksia on esitetty sen jälkeen, kun Joe Biden vei Arizonassa presidentinvaaleissa voiton ensimmäisenä demokraattina vuosikymmeniin.

Osavaltion ylin vaaliviranomainen Katie Hobbs kertoo, etteivät uhkaukset ja "jatkuvat pelottelutaktiikat" estä häntä hoitamasta tehtäviään.

Hobbsin on määrä vahvistaa vaalien tulos marraskuun 30. päivään mennessä.

Myös muun muassa Georgian, Nevadan, Michiganin ja Pennsylvanian vaaliviranomaiset ovat kertoneet saaneensa uhkauksia. Biden voitti myös edellä mainituissa osavaltioissa. (Lähde: AFP)

Iota-myrskyn jälkeensä jättämien kuolonuhrien määrä kasvaa - ainakin 25 kuollut myrskyn vuoksi

Keski-Amerikassa ainakin 25 ihmistä on kuollut alueella riehuneen hirmumyrsky Iotan vuoksi. Kaikkein eniten kuolemantapauksia on ollut Nicaraguassa, jossa on kuollut 16 ihmistä.

Iota aiheutti muun muassa maanvyörymiä ja tulvia sekä runteli infrastruktuureita ympäri aluetta, jota moukaroi vasta kaksi viikkoa takaperin edellinen tuhoisa hurrikaani Eta.

Iota rantautui Nicaraguaan maanantaina voimakkaimman viitoskategorian myrskynä. Sieltä myrsky eteni Hondurasiin ja edelleen Salvadoriin. Iota ehti keskiviikon aikana laantua hirmumyrskystä trooppiseksi myrskyksi. (Lähde: AFP)

Unicef: Supistukset peruspalveluissa ja köyhyyden kasvu ovat pandemia-ajan suurimmat uhat lapsille

Koronapandemian aiheuttamat suurimmat uhat lapsille ovat terveyspalvelujen keskeytyminen ja aliravitsemuksen lisääntyminen. Tämä selviää YK:n lastenjärjestön Unicefin tuoreesta raportista.

Suomen Unicefin ohjelmajohtaja Inka Hetemäki sanoo tiedotteessa, että koronan yhteiskunnalliset seuraukset horjuttavatkin kokonaisen sukupolven tulevaisuutta.

Liki 90 maan tietoihin perustuva raportti osoittaa, että yksi yhdeksästä virustartunnan saaneesta on lapsi tai nuori. Tämä tarkoittaa sitä, että 11 prosenttia kaikkiaan 25,7 miljoonasta tartunnan saaneista on alle 20-vuotias.

Putin suitsutti brasilialaiskollegansa maskuliinisuutta ja internet vitsaili johtajien välillä kukkivasta bromanssista

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro hehkutti keskiviikkona sitä, kuinka hänen venäläiskollegansa Vladimir Putin oli ylistänyt brasilialaisjohtajan maskuliinisuutta.

Tiistaina Putin oli muun muassa kehunut Bolsonaron olevan koronatoimiensa vuoksi rohkeuden esikuva ja arvioi tämän kohdanneen oman koronatartuntansa kuin "todellinen mies".

Bolsonaro jakoi kehittyvien maiden Brics-huippukokouksessa pidetyn ylistyksiä täynnä olleen puheen Facebookissa. Samalla verkkoon tulvi vitsejä johtajien välillä kukkivasta bromanssista eli eräänlaisesta veljellisestä kaverien välisestä rakkaudesta.

Bolsonaroa on kritisoitu siitä, kuinka hän on pandemian alusta asti vähätellyt koronaviruksen vaarallisuutta. (Lähde: AFP)

Arvostettu Booker-kirjallisuuspalkinto jaetaan tänään

Arvostetun Booker-kirjallisuuspalkinnon voittaja selviää tänään.

Ehdolla ovat muun muassa zimbabwelainen Tsitsi Dangarembga romaanillaan This Mournable Body, amerikkalainen Diane Cook teoksellaan The New Wilderness sekä etiopialais-amerikkalainen Maaza Mengiste teoksellaan The Shadow King.

Palkinto myönnetään englanninkieliselle Britanniassa tai Irlannissa julkaistulle romaanille. Sen arvo on noin 56 000 euroa.

Viime vuonna voittajia oli poikkeuksellisesti kaksi: kanadalainen Margaret Atwood ja britannialais-nigerialainen Bernardine Evaristo.

Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinto jaetaan tänään

Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinto jaetaan tänään. Palkinto myönnetään vuoden parhaalle suomeksi kirjoitetulle kaunokirjalliselle esikoisteokselle.

Kärkikymmenikköön ylsi tänä vuonna seitsemän romaania, yksi novellikokoelma ja kaksi runokokoelmaa.

Palkinto on arvoltaan 15 000 euroa. Voittajan valitsee kuusihenkinen raati.

Viime vuonna palkinnon voitti Jouni Teittinen runokokoelmallaan Sydäntasku.

Pitkään alivoimalla pelannut Huuhkajat taipui Walesille

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue hävisi keskiviikkona myöhäisillassa Kansojen liigan päätöskierroksella vieraskentällä Walesille 1–3. Huuhkajat joutui 12. minuutilla alivoimalle Jere Urosen lennettyä suihkuun.

Harry Wilson vei Walesin avauspuoliajalla johtoon, ja Daniel James tykitti toisen jakson alussa 2–0. Suomen kavennuksen laukoi 63. minuutilla Teemu Pukki. Kieffer Moore puski päätösnumerot.

Wales voitti B-liigan lohkonsa ja nousee Kansojen liigan ylimmälle tasolle. Suomen saldona oli neljä voittoa ja kaksi tappiota. Huuhkajat sijoittui lohkokakkoseksi.

Minnesota Timberwolves aloitti NBA:n varaustilaisuuden nappaamalla koripallolupaus Anthony Edwardsin

Yhdysvalloissa alkoi Suomen aikaa aamuyöstä koripallon NBA-liigan varaustilaisuus, jonka aloitti Minnesota Timberwolves nappaamalla Georgian yliopiston koripallolupauksen Anthony Edwardsin.

Toisena varauksensa teki Golden State Warriors, joka varasi kolme ottelua Memphisin yliopiston riveissä pelanneen James Wisemanin. Kolmantena puolestaan varasi NBA-ikoni Michael Jordanin omistama Charlotte Hornets ja neljäntenä Chicago Bulls, jonka paidassa Jordan vietti valtaosan aktiiviurastaan. Hornets varasi LaMelo Ballin ja Bulls Patrick Williamsin.

Varaustilaisuus siirtyi alun perin kesäkuulta lokakuulle ja sitten marraskuulle. (Lähde: AFP)