Liisan puuskat ylittävät jo 25 metriä sekunnissa, sähköt poikki yli 58 000 taloudessa – myrsky voimistuu päivän aikana maan länsi- ja keskiosissa

Liisa-nimen saanut myrsky oli katkonut sähköt puoli kahden aikaan jo yli 58 000 kotitaloudelta, selviää Energiateollisuuden sähkökatkokartasta . Katkoja on pääasiassa maan keskiosista aina etelään saakka.

Maa-alueilla on mitattu monin paikoin myrskypuuskia etelässä ja lännessä, kertoo Ilmatieteen laitos. Päivän suurin lukema on mitattu Helsingin Kumpulassa, missä puuska puhalsi 25,3 metriä sekunnissa. Pirkanmaalla Virroilla on mitattu puuskan voimaksi 25,1 metriä sekunnissa.

Lännen puuskahuippu on odotettavissa nyt iltapäivällä, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Tuuli on voimakasta ja puuskaista laajalti koko maassa, ja tuulivaroituksia on annettu suuressa osassa maata. Pohjois-Suomessa tuulesta varoitetaan ainoastaan Enontekiössä.

Maan keskiosissa tuuli voi olla vaarallisen voimakasta. Satakunnasta Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen yltävällä alueella voi tulla myrskypuuskia, joiden voimakkuus on yli 25 metriä sekunnissa.

Päivystävä meteorologi Ari Mustala kertoo, että Etelä-Suomessa riehunut myrsky on aamun jälkeen voimistunut länsiosissa maata, ja se on siirtymässä hiljalleen maan keskiosista kohti itää. Myrskytuulet liikkuvat päivän mittaan lännestä itään.

Mustalan mukaan yli 20 metriä sekunnissa puhaltavat puuskat ovat melko tavallisia syysmyrskyissä, mutta yli 25 metriä sekunnissa puhaltavat puuskat ovat jo harvinaisempia.

Lounaasta puhaltava tuuli heikkenee lännessä myöhään iltapäivällä, mutta idässä vasta yöllä, Ilmatieteen laitos ennustaa.

Myrsky tuo mukanaan myös vesi- ja lumisateita. Etelässä sateet tulevat pääosin vetenä, mutta illasta alkaen myös räntä- ja lumikuuroina. Pohjoisessa on luvassa lumisateita.

Puiden kaatumiset työllistäneet pelastuslaitoksia

Eteläisen Suomen pelastuslaitoksilla on pitänyt kiirettä aamun ja aamupäivän ajan myrskytuhojen takia. Pelastuslaitosten tehtävät ovat keskittyneet myrskyn kaatamiin puihin ja tuulen irrottamiin kattopelteihin, ja tiettävästi suuremmilta vahingoilta on vielä vältytty.

Uudenmaan alueen pelastuslaitoksista kerrotaan STT:lle, että tehtäviä on ollut alueella kymmeniä, mutta määrä on "tavallisen myrskyn lukemissa".

– Vielä ollaan muutaman tunnin ajan normaalia korkeammalla tehtävätasolla, arvioi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Heikki Kervinen.

Myös Satakunnassa, Varsinais-Suomessa sekä Kymenlaaksossa tehtävät ovat keskittyneet puiden kaatumisista johtuviin raivaustöihin.

Pohjanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan, että myrsky ei ole vielä alueella kovin voimakas, ja aamupäivään mennessä vahingontorjuntatehtäviä on ollut vain yksittäisiä.

Pirkanmaan pelastuslaitos tiedotti puolenpäivän jälkeen, että myrsky on alkanut voimistua myös Pirkanmaan alueella. Tehtäviä on ollut kymmeniä, mutta vakavampia onnettomuuksia ei ole tullut pelastuslaitoksen tietoon.

Oriveden ja Jyväskylän välillä junat korvataan busseilla, merellä myrskyää

Eilen VR ja Finrailin rataliikennekeskus varoittivat, että myrskysää saattaa aiheuttaa häiriöitä junaliikenteeseen esimerkiksi kaatuneiden puiden tai sähköratavaurioiden vuoksi. Häiriöt voivat aiheuttaa junien myöhästymisiä tai korvaavia kuljetuksia.

Tampereen ja Jyväskylän väliselle junaradalle kaatunut puu on aiheuttanut sähköratavaurion, kertoi rataliikennekeskus puolenpäivän jälkeen. Junat korvataan toistaiseksi linja-autoilla Oriveden ja Jyväskylän välillä. Arviota vian kestosta ei vielä ole.

Lisäksi Pohjanmaalta ja Kainuusta aina Rovaniemen seudulle on annettu varoitus erittäin huonosta ajokelistä. Ajokeli muuttuu huonoksi aamupäivästä alkaen lumi- tai räntäsateen vuoksi.

Suomenlahdella ja Pohjois-Itämerellä myrskyää. Merialueilla esimerkiksi Satakunnassa Raumalla on mitattu voimakkain keskituuli 25,4 metriä sekunnissa, ja Pohjanmaan Kaskisissa 25,2 metriä sekunnissa.

Kaikilla merialueilla varoitetaan vaarallisesta tuulesta. Lisäksi vaarallisesta aallokosta varoitetaan suuressa osassa merialueita.