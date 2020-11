Tänään kerrotaan pääkaupunkiseutua koskevista uusista koronarajoituksista ja -suosituksista

Tänään selviää, mitä uusia koronarajoituksia ja -suosituksia annetaan pääkaupunkiseudulle. Asiasta kerrotaan pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuudessa kello 11.

Koordinaatioryhmä totesi eilen pääkaupunkiseudun siirtyneen koronan leviämisvaiheeseen.

Muu Uusimaa on edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa. Uudenmaan alueellinen koordinaatioryhmä kuitenkin suositteli, että uudet rajoitukset ja suositukset otetaan käyttöön myös muualla Uudellamaalla. Tätä perusteltiin sillä, että Uusimaa muodostaa yhtenäisen talousalueen, jonka sisällä ihmiset liikkuvat paljon.

Leviämisvaihe tarkoittaa sitä, että tartunnat leviävät väestössä alueellisesti tai laajemmin. Ilmaantuvuus on viikossa yli 12–25 tapausta 100 000:ta asukasta kohti ja kahdessa viikossa yli 18–50 tapausta 100 000:ta asukasta kohti.

Leviämisvaiheessa tapausten päivittäinen kasvunopeus on yli 10 prosenttia ja positiivisten näytteiden osuus on yli kaksi prosenttia. Lisäksi alle puolet tartunnanlähteistä on jäljitettävissä